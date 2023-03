Normalerweise ist Papst Franziskus in Soutane und Rochett unterwegs. Auf dem Kopf trägt er einen Pileolus. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Hat der Papst etwa eine Schwäche für Mode? Als am Freitag vergangener Woche auf einem Forum der Website Reddit ein Bild von Franziskus auftauchte, mag sich diese Frage so mancher gestellt haben. Denn statt Soutane und Rochetts trägt der 86-Jährige dort einen schneeweißen taillierten Steppmantel, über dem ein Kreuz baumelt. Das Kleidungsstück verwandelt seinen Träger in einen dynamischen Best Ager. Nur auf dem Kopf wurde das weltliche Outfit um einen Pileolus ergänzt, sonst hätte Franziskus wahrscheinlich niemand erkannt.

Wäre das Outfit nicht so ungewöhnlich gewesen, hätte der dynamische, modebewusste Papst möglicherweise als "echt" durchgehen können. Doch so wurde das Bild recht schnell als ein nahezu perfektes Werk eines Bildgenerators mittels künstlicher Intelligenz (KI) enttarnt. Das künstlich generierte Foto wurde höchstwahrscheinlich mithilfe der Software Midjourney gestaltet, wirkt bis auf kleine Fehler vom Brillenglas bis zu seiner rechten Hand aber nahezu fotorealistisch und wurde deshalb vielfach auf Twitter geteilt.

Bereits in den vergangenen Wochen waren KI-Bilder von Trumps angekündigter Verhaftung viral gegangen, seither wird verstärkt darüber diskutiert, wie mit der Verbreitung künstlich generierter Fotos umzugehen ist. (red, 27.3.2023)