Darf man heute noch würdig altern?, fragt Performer Otmar Wagner. Foto: Peter Koger

In Kulturkreisen gelten die späten Jahre des Lebens als Nischenthema. In der Werbung werden alte Leute gerne als turbogeboostete Silberköpfe dargestellt, der sechzigste Geburtstag gilt als der neue Vierziger. Altern ist mit Angst besetzt. Daher stellen sich Jüngere die eigene Lebensspanne nicht selten weichgezeichnet als rüstige Reise in den happy Hunderter vor.

Allgemein gilt: Der Blick auf das Altern ist heute verschwommen und von blinden Flecken durchsetzt. Zu mehr Klarsicht könnten diese Woche zwei Performances im Wuk verhelfen, die sich unter dieser Perspektive verbinden lassen: Der Wiener Künstler Jan Machacek (48) stellt in seinem Solo blind spot light Überlegungen zur unscharfen Wahrnehmung vor, und Performer Otmar Wagner (57) rückt dem Altern auf den Leib mit Fit for Future oder Hyper Hyper oder Melancholia.

"Restbiografie"

Auch Kunstschaffende geraten mit den Jahren aus jugendsaftiger Kreativpotenz durch den sprießenden Garten der mittleren Reife in winternahe Lebenslandschaften. Dort ereignet sich, so Wagner, eine "Bewusstseinsverschiebung". Und zwar "von einer auf eine vielversprechende persönliche Zukunft ausgerichteten Biografie hin zu einer Auseinandersetzung mit den verbleibenden Szenarien und Möglichkeiten der Gestaltung einer hypothetischen eigenen ,Restbiografie‘".

Leicht zu verkraften ist das nicht. Denn die neoliberale Gesellschaft scheut den Blick auf Gebrechlichkeit und Krankheit hin zum Tode – daher haben wir seit Kurzens Kanzlerei zum Beispiel auch keine Kranken-, sondern "Gesundheitskassen". Das riecht nach Orwells Neusprech. Mehr noch: Wer alt wird, gerät in den Sog massiver Diskriminierungen, wie auch das deutsche Nachrichtenmagazin Spiegel in seinem aktuellen Titelthema belegt.

Alte sollen Platz machen

Alte Menschen, so wird ein Forscher zitiert, sollen gefälligst Verzicht leisten, Platz machen und vom Arbeitsmarkt verschwinden. Ihr Leben gilt als geringerwertig als das Jüngerer. Die Schriftstellerin Sibylle Berg etwa prangert die gegenwärtige Verachtung gegenüber Älteren an, denn vielen, vor allem Frauen, droht Altersarmut. Dazu kommen leichtfertige Neidreflexe und ein expliziter "Ageism", so der Fachbegriff für diese Art der Diskriminierung, vor allem in der Hightech-Industrie. Mark Zuckerberg, laut Spiegel: "Junge Menschen sind klüger."

Aber es gibt auch Kritik. Denn in ihren besten Jahren hätten viele der heute Alten das Schlamassel mitangerichtet, in dem wir alle gerade sitzen. Selbst wenn das richtig wäre, es rechtfertigt noch lange nicht Diskriminierung und pauschale Vorurteile. Doch die Generalisierung ist noch dazu falsch, denn immerhin waren es heute Alte, die seit Jahrzehnten soziale Bewegungen (die 68er!), Umweltpolitik sowie Antidiskriminierungsdebatten – unter anderem für Frauen, sexuelle Minoritäten oder Geflüchtete – führen.

Teilhabedebatte

Wenn nun Otmar Wagner feststellen muss, "die freudlose Realität, die mich im Älterwerden einholt", sei "viel stärker als jede reale Träumerei", dann ist das nicht nur sein persönliches Problem mit einem "gesellschaftlichen System, in dem ,Älterwerden‘ grundsätzlich keine Vorzüge hat". Sibylle Berg ortet außerdem den "Ageismus" als "blinden Fleck in der Gerechtigkeits- und Teilhabedebatte".

Hier kommt Jan Machaceks blind spot light ins Spiel. Die Performance habe er, sagt Machacek, "ausgehend von meinen individuellen Unschärfen und blinden Flecken" erarbeitet – und aus "Verzweiflung darüber, dass eine bessere Welt in immer weitere Ferne zu rücken scheint".

Das betrifft jetzt durchaus alle Generationen. Die um viele Chancen gebrachte und von der Digitalindustrie ausgebeutete Jugend, die Erwachsenen in ihren Burnout-trächtigen Tretmühlen und die weggestoßenen Alten werden beinhart gegeneinander ausgespielt.

Sie müssten sich das nicht gefallen lassen. (Helmut Ploebst, 28.3.2023)