Fast die Hälfte der Erwachsenen in Österreich leidet an Krampfadern. Mit dem richtigen Lifestyle kann man ihr Entstehen verlangsamen. Unbehandelt können sie zu einem echten Gesundheitsproblem werden

Neigt man zu Krampfadern, sollte man beim Sitzen keinesfalls die Beine übereinanderschlagen. Viel besser ist die royale Haltung, die Prinzessin Kate in der Öffentlichkeit einnimmt. Foto: imago/i Images

Hervortretende Venen an den Beinen, die bläulich-violett schimmern – ist es einmal so weit, dann sind die Krampfadern schon ziemlich weit entwickelt. Immer noch betrachten viele die Varizen, wie der Fachausdruck lautet, in erster Linie als kosmetisches Problem. Dabei kann sich daraus eine massive gesundheitliche Komplikation entwickeln. Denn unbehandelt können Krampfadern sogar zu Beinvenenthrombosen oder offenen Geschwüren führen. Das kann man leicht und effizient verhindern, betont Brigitte Obermayer, Chirurgin am Göttlicher-Heiland-Krankenhaus in Wien.

Bei Krampfadern handelt es sich um Erweiterungen der oberflächlichen Venen, besonders häufig treten sie an den Beinen auf. Man erkennt sie an den typischen bläulichen Schlängelungen unter der Haut. "Die Ursache dafür ist eine Venenschwäche. Zuerst breiten sich die Venen oberflächlich unter der Haut aus, im fortgeschrittenen Stadium wandern sie auch in die Tiefe", erklärt Obermayer. Bevor es aber so weit ist, gibt es bereits Anzeichen: Schwere Beine können ein Hinweis sein oder Schwellungen. Im fortgeschrittenen Stadium kommt es zu Verfärbungen und auch zu Verhärtungen unter der Haut, Geschwüre, vor allem im Knöchelbereich, können entstehen. Spätestens dann ist dringend Handlungsbedarf gegeben.

Betroffen davon ist übrigens jede zweite Frau und jeder dritte Mann in Österreich – man kann also definitiv von einem Volksleiden sprechen, es trifft fast die Hälfte der Erwachsenen. Das Problem dabei sind nicht die Krampfadern an sich, es gibt mehrere sehr gute und effiziente Behandlungsmethoden. Aber das Bewusstsein für das damit einhergehende gesundheitliche Risiko ist immer noch nicht ausreichend etabliert.

Genetik und Lifestyle

Zwei Ursachen gibt es für die Entstehung von Krampfadern: die Genetik und den Lifestyle. Leidet ein Elternteil an dem Problem, verdoppelt sich im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung die Wahrscheinlichkeit, selbst auch betroffen zu sein. Sind beide Eltern betroffen, ist das Risiko sogar um das Drei- bis Vierfache erhöht. Zumindest 75 Prozent der Betroffenen dürften eine genetische Prädisposition dafür haben.

Aber auch der Lifestyle trägt viel dazu bei. Und auch wenn man eine Veranlagung mit dem richtigen Verhalten nicht wegzaubern kann, hilft es, das Problem in Schach zu halten. Viel Bewegung, die die Muskelpumpe aktiviert und so die Venenklappen in ihrer Funktion unterstützt, ist dabei das wichtigste Tool. Langes Sitzen oder statisches Stehen dagegen kann das Leiden noch schneller fortschreiten lassen, ebenso wie hormonelle Veränderungen, Übergewicht, ungesunde Ernährung oder auch Rauchen.

Nicht zu verwechseln sind Krampfadern übrigens mit Besenreißern. Diese ganz feinen, verzweigten Äderchen entstehen zwar aus dem gleichen Grund, aber sie sind nicht per se gesundheitsgefährdend, weil sie nicht so tief ins Gewebe gehen. Viele stören sie in erster Linie aus optischen Gründen. Trotzdem sollte man Besenreißer regelmäßig kontrollieren lassen. Stören sie, kann man sie unkompliziert veröden. Da sie kein gesundheitliches Problem darstellen, muss man das aber im Normalfall selbst bezahlen.

Schlechte Venenpumpe

Was passiert aber nun genau bei der Entstehung von Varizen? Sie sind bedingt durch eine degenerative Erkrankung der Venenwände. Diese sind dafür verantwortlich, dass das sauerstoffarme Blut zum Herzen zurückfließt, das gelingt durch Muskelkontraktionen und die Venenklappen. Mit ihrem speziellen Klappmechanismus lassen sie das Blut nur in eine Richtung fließen, nämlich aufwärts zum Herz. Ist dieser Mechanismus gestört, fließt das venöse Blut nicht zur Körpermitte, sondern zurück in das oberflächliche Gewebe und die Beine. Der Druck auf die Venen steigt, deshalb erweitern sie sich und formen zum Teil sackartig aus. "Außerdem sammelt sich vermehrt Gewebsflüssigkeit an, die auch das Lymphsystem nicht mehr abtransportieren kann, Schwellungen und Entzündungen entstehen", erklärt Obermayer.

Deshalb ist es auch so wichtig, diese zu behandeln, betont die Fachärztin. Dafür gibt es mehrere Methoden. Ist noch keine Operation notwendig, behandelt man konservativ mit Stützstrümpfen, die die Venenklappen bei ihrer Arbeit unterstützen. Solche Strümpfe können zwar das Fortschreiten nicht verhindern, aber dieses zumindest verlangsamen und die Symptome deutlich lindern. Sind aber bereits Verfärbungen an den Beinen oder deutliche Schwellungen vorhanden, ist eine Operation dringend angeraten.

Überprüft wird die Tragweite des Problems mittels Ultraschall, mit dem man die Strömungsrichtung des venösen Bluts bestimmt. Behandelt wird die Varize dann mit Schaumverödung, Stripping oder Hitze. Je nach Voraussetzung wird mit Arzt oder Ärztin die beste Methode bestimmt. Beim Venenstripping werden die geschädigten Gefäße unter örtlicher Betäubung oder Vollnarkose über einen Schnitt in der Leiste entfernt. Die Vene wird abgebunden und herausgezogen.

Beim Hitze-Treatment wird über einen Nadelstich ein Katheter in die Vene eingeführt. Mit Laser oder Radiofrequenz wird die Vene lokal stark erhitzt und verödet. Bei der Schaumsklerosierung schließlich, einem chemischen Verfahren, wird ein Schaum injiziert, der die Gefäßwände verödet. "Diese Methode ist aber vom Ergebnis her den anderen beiden eine Spur unterlegen", urteilt Obermayer. Für sie ist, wissenschaftlich betrachtet, das Verfahren mit Hitze die Methode der Wahl. Die Krankenkasse bezahlt den Eingriff, wenn er medizinisch indiziert ist. Nach der Operation muss man drei Wochen lang Stützstrümpfe tragen und einige Tage blutverdünnende Medikamente einnehmen.

Bewegung, Bewegung, Bewegung

Eine Operation löst zumindest an der Stelle, wo die Vene behandelt wurde, das Problem – insofern ist der Eingriff nachhaltig. Allerdings kann es in der Folge bei anderen Venen auftreten. Um das zu verhindern bzw. zu verlangsamen, gibt es einige Möglichkeiten. Das Wichtigste ist dabei Bewegung, etwa Joggen, Schwimmen oder Radfahren, und das Vermeiden von statischem Sitzen oder Stehen.

Ein gutes Training für die Venen sind auch warm-kalte Wechselduschen oder einfach kaltes Abduschen am Ende der Dusche. Die Adern ziehen sich dann zusammen, das hält sie elastischer. Lange, heiße Bäder, Saunagänge und direkte Sonneneinstrahlung sollte man dagegen vermeiden, weil dadurch die Venen stark erweitern.

Betroffene sollten außerdem auf enge, abschnürende Kleidung verzichten, ebenso fördern überschlagene Beine den Blutstau in den Venen – man sollte sich deshalb lieber die typische Beinhaltung von Prinzessin Kate angewöhnen, also beide Füße nebeneinander leicht zur Seite geneigt auf dem Boden aufstellen.

Schließlich sollen auch bestimmte Medikamente wie der Gerinnungshemmer Heparin das Fortschreiten von Krampfadern verlangsamen oder pflanzliche Mittel mit Rosskastanie, Steinklee oder Mäusedorn, denen man eine gefäßabdichtende Wirkung nachsagt. "Eine medikamentöse Behandlung bringt meiner Erfahrung nach aber recht wenig Erfolg", zeigt sich Obermayer hier skeptisch. Insofern sollte man doch lieber auf Bewegung und eine royale Sitzhaltung setzen. (Pia Kruckenhauser, 4.4.2023)