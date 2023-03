Die Wiener Band Novaks Kapelle 1968 auf einer Landpartie. Trash Rock Archives

Vor einem halben Jahrhundert wurde von jungen Leuten nicht nur in den Garagen der US-Vorstädte der Aufstand gegen das System geprobt. Mit elektrischen Gitarren und überhaupt allem, was Lärm macht, sobald der Strom aus der Steckdose einfährt, wurden zeitgleich auch in Österreich nachts etwa heimlich im Musikzimmer einer Mühlviertler Volksschule die Verhältnisse zum Tanzen gebracht. Die Band nannte sich The Hush, der Song Giny. Die Stimmung war aufgeheizt, die Gitarre brutal verzerrt, die Farfisa-Orgel wimmerte unter Schmerzen. Die Single ging damals hoffnungslos, aber erwartungsgemäß unter.

Jetzt kann man das irgendwo bei einem Altwarentandler oder auf einer Plattenbörse wiedergefundene superseltene Teil auf der Kompilation Schnitzelbeat Vol. 3 – Ready for Take Off (Konkord/Digatone) wohlfeil restauriert erwerben.

Braucht man Musik, die schon damals niemand kannte und wollte – und von der man selbst bis gerade eben nicht wusste, dass man ohne sie nicht einen Tag länger leben mag? Selbstverständlich, das ist das Mysterium des Plattensammelns. Und man vermeidet beim stellvertretenden Schnitzelklopfen über CD, LP oder DL seltene Hautkrankheiten, die man sich während der jahrelangen Suche nach ungehobenen Schätzen auf Flohmärkten holt.

Der auf vergessene Musikschätze aus der heimischen Subkultur spezialisierte Wiener Musikarchäologe Al Dirt Sputnik hat nach den Jahren unter der Regentschaft von Elvis und den Beatles auf den ersten beiden Folgen von Schnitzelbeat nun für den dritten Teil seiner "Trash Rock Archives" die Jahre 1967–1973 durchforstet.

Auf dem Programm stehen Psychedelic, Flower-Power und Protopunk. Bekanntere Acts wie Novaks Kapelle mit ihrer raren Debütsingle Garbage Man oder die Charles Ryders Corporation der späteren Jazzgröße Charlie Ratzer sind zu hören. Der Salzburger Major Tom namens Rocky F. Holicke reist mit Ready for Take Off ins All. Von der Single der Austrian Brothers namens Brother wurden 1972 nur zehn Stück gepresst. The Seals aus Wien bringen 1969 ihren Protest in Stop This War auf den Punkt: "You know nothing about the new generation / because you live in the U-Bahn-Station." 20 Songs pures Glück! (Christian Schachinger, 28.3.2023)