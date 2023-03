Burt Lancaster als Wyatt Earp und Rhonda Fleming als Laura Denbow in "Zwei rechnen ab", 22.05 Uhr, Servus TV. Foto: Paramount Pictures

19.40 REPORTAGE

Re: Im Schatten der Angst – Albaner und Serben im Nordkosovo Immer wieder heizt sich der Konflikt auf zwischen dem Kosovo und Serbien, das die Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkennt. Schmelztiegel der Spannungen ist jedes Mal der Norden des Kosovo, der direkt an Serbien grenzt und hauptsächlich von ethnischen Serben besiedelt ist. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Ein Jahr auf unserer Erde – Sommer Der dritte, von Sam Hume gestaltete Teil des Vierteilers begleitet unterschiedlichste Tierfamilien rund um den Erdball und schildert, wie sie den permanenten Wechsel von Tageslängen und Wetterbedingungen zu meistern imstande sind. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DE NIRO LÄSST DIE SAU RAUS

Dirty Grandpa (USA 2016, Dan Mazer) Dick (Robert De Niro) hat gerade seine Frau beerdigt. Seine neue Freiheit möchte er gebührend feiern – und er überredet seinen Enkel Jason (Zac Efron), mit ihm nach Florida zu fahren. Die beiden landen in der Partyhochburg Daytona zwischen partywütigen College-Kids. Wettsaufen, Drogeneskapaden und auf die Stirn gekritzelte Penisse gehören dabei noch zu den harmlosesten Ausrutschern des ungleichen Duos. Bis 22.15, ATV

21.05 MAGAZIN

Report über hohe Wohnkosten, eine Analyse des Wählermarktes und Poli-Tiktok. Im Studio bei Susanne Schnabl sind Wifo-Chef Gabriel Felbermayr und Ifes-Geschäftsführerin Eva Zeglovits. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Stermann und Grissemann sind heute Armin Wolf, Peter Filzmaier und Michael Bully Herbig. Bis 23.00, ORF 1

22.05 WESTERN

Zwei rechnen ab (USA 1957, John Sturges) Eine der besten Verfilmungen der legendären Ereignisse um den "Gunfight at the O.K. Corral". Burt Lancaster als Wyatt Earp und Kirk Douglas als versoffener Doc Holliday, dazu Rhonda Fleming zwischen den Männerfronten. Eine bildmächtige, jede Einstellung ihrer klassischen Form zuführende Inszenierung durch Altmeister Sturges. Bis 0.20, Servus TV

22.20 DOKUMENTATION

Wir sind Taiwan Taiwan und das kommunistische China liefern sich ein Kräftemessen. Den Inselstaat prägt eine offene, dynamische und demokratische Gesellschaft im Gegensatz zum totalitären China. Der Film zeigt, warum sich die Taiwaner nicht als Chinesen begreifen. Um 23.15 folgt die Doku Taiwan – Angst vor der Invasion. Bis 0.15, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Was Mädchen wert sind – Eine Mutter im Iran Mina ist Mutter dreier Töchter und wieder schwanger. Doch die Gesellschaft, in der sie lebt, verlangt nach Söhnen, und ihr Mann folgt dieser Tradition. Ein Porträt über gesellschaftspolitischen Druck und familiäre Zwänge im Iran. Um 23.20 folgt die Doku Sister Mary von Nairobi. Bis 0.10, ORF2