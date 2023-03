Politikerinnen und Politikern in der internationalen Politik mangelt es an Leidenschaft, aber auch Ausdauer und Urteilskraft. Das führt zu Fehlentscheidungen und letztlich der Sehnsucht nach "starken Männern"

Die Pensionsreform ist ein zentrales Vorhaben von Präsident Emmanuel Macron – und führt zu wütenden Protesten in Frankreich. Foto: APA / AFP / Kenzo Tribouillard

Der bekannte deutsche Soziologe Andreas Reckwitz hat in einer Analyse der politischen, wirtschaftlichen und durch den Klimawandel bedingten Krisenmomente in der Zeit über die Verletzlichkeit der sozialen Ordnungen die düstere Schlussfolgerung gezogen: "Eine vollständige Kontrolle der Katastrophen wird nie möglich sein."

Die rechts- und linksradikalen Stimmenfänger schlagen Kapital aus den Ängsten, die die Folgen des russischen Aggressionskrieges gegen die Ukraine, die Klimakrise, die Turbulenzen auf den Finanzmärkten und der Zustrom der Fremden auslösen. Die dramatischen Wirren in Frankreich wegen einer wirtschaftlich gerechtfertigten, aber von zwei Dritteln aller Franzosen abgelehnten Anhebung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahren könnten Marine Le Pens rechtspopulistischer Partei den Weg zur Macht ebnen. Nur jeder vierte Franzose und jede vierte Französin glaubt noch, dass Emmanuel Macron ein guter Präsident sei.

Nach dem Bankrott der Silicon Valley Bank, der Rettung der Credit Suisse und dem Kurssturz der Deutschen Bank werden auch die Entscheidungsträger an der Spitze der Regierungen in Washington, Bern und Berlin wegen ihrer verspäteten Reaktion beziehungsweise falscher Kommunikation scharf kritisiert. Vor diesem Hintergrund der wachsenden Unsicherheit bedeutet die Besiegelung der antiwestlichen Allianz der beiden Autokraten Xi Jinping und Wladimir Putin eine enorme Herausforderung für die verwundbaren liberalen Demokratien. Wenn man die führenden Politiker (auch hierzulande) Revue passieren lässt, fällt mir die Feststellung des französischen Schriftstellers und Politikers François-René Chateaubriand (1768–1848) ein: "Es gibt Zeiten, in denen man seine Verachtung sparsam aussprechen muss, weil es so viele gibt, die sie verdienen."

Zu wenig, zu spät

Dies gilt nicht zuletzt für die Heuchelei bei der Lieferung der modernen Waffensysteme und der Munition für das mit herzzerreißendem Mut kämpfende ukrainische Volk. Ausgenommen in Polen und den baltischen Staaten lautet in den meisten Nato-Staaten die Devise bei der so dringend gebrauchten Waffenhilfe für die Ukraine: zu wenig und zu spät. Die Sanktionen gegen Russland werden darüber hinaus durch eiskalte Spekulanten und ganze Regierungen unterlaufen.

Angesichts des Endes der Stabilität ist die Sucht nach dem "starken Mann", dem charismatischen Herrscher, wieder spürbar. Um in der Politik als "starkes langsamen Bohren von harten Brettern" (Max Weber) Erfolg zu haben, braucht man Menschen nicht nur mit "Leidenschaft und Augenmaß", sondern auch mit genug Urteilskraft und moralischer Stärke. Dass zum Beispiel bei den maßgeblichen britischen Politikern, angefangen mit Premier David Cameron (2010–2016), diese Eigenschaften fehlten, führte letzten Endes zu der schicksalshaften Fehlentscheidung über den Austritt aus der Europäischen Union. Die überraschende Wahl Donald Trumps zum 45. Präsidenten der USA im Jahr 2016 durch das Wahlkollegium trotz einer Mehrheit von drei Millionen Stimmen für Hillary Clinton bewies die Merkwürdigkeiten des US-Wahlsystems, die auch die nächste Präsidentenwahl prägen und wieder die folgenschwere Lähmung der Schutzmacht des freien Europas bewirken könnten. (Paul Lendvai, 27.3.2023)