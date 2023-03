Die Gefahr ist laut den Einsatzkräften vor Ort noch nicht behoben. Foto: AP/Metro Nashville Police Department

Nashville – Erneut müssen nach einer Schießerei an einer US-amerikanischen Schule Todesopfer vermeldet werden. Im US-Bundesstaat Tennessee sind am Montag mehrere Kinder bei einem offenkundigen Angriff mit Schusswaffen getötet worden.

Zudem soll es zahlreiche weitere Verletzte geben, berichteten örtliche Medien in Nashville. Auch jene Person, die von der Polizei als Verdächtige identifiziert wurde, ist erschossen worden. Insgesamt waren damit sieben Todesopfer bestätigt worden, darunter drei Kinder. Die Identität der Täterin war vorerst ebenso unklar wie ein Motiv. Sie soll im Teenageralter gewesen sein.

An der christlichen Covenant School, wo sich der Angriff ereignete, werden rund 200 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Sie gehören den Altersklassen bis zur sechsten Schulstufe an – das entspricht auf Österreich umgelegt der Volksschule plus den ersten beiden Mittelschulstufen. Welchen Altersstufen die Opfer genau angehörten, wurde vorerst nicht mitgeteilt.

Training statt Verbote

Bereits früh bekannt war hingegen, dass in der Schule erst im vergangenen Jahr ein Training zur Verhaltensweise im Fall einer Schießerei veranstaltet worden war. Diese haben in den USA in den vergangenen Jahren große Verbreitung gefunden, nachdem es immer wieder zu großen Amokläufen auf Schulen gekommen war.

Der letzte ähnliche Fall hatte sich erst vor knapp einer Woche ereignet, als in Denver, Colorado, ein Schüler auf leitendes Lehrpersonal schoss und dabei zwei Menschen tötete. Ähnliche Angriffe hatten in den USA immer wieder zu Debatten über eine Verschärfung der Waffenkontrollen geführt. Dieser widersetzt sich allerdings die mächtige Waffenlobby ebenso, wie sie fast alle republikanischen Abgeordneten ablehnen.

Auch viele konservative Demokraten wollen das in der Verfassung festgeschriebene Recht auf weitgehend freien Waffenbesitz nicht zu sehr einschränken. Sie schlagen als Alternativen etwa bessere psychologische Betreuung vor. Für besonders großes Aufsehen sorgte zuletzt im vergangenen Jahr der Amoklauf eines ehemaligen Schülers an der Volksschule von Uvalde, Texas. Dabei waren 21 Menschen erschossen worden. Infolge dieses Massakers einigten sich die Abgeordneten immerhin auf kleine Reformen. (mesc, 27.3.2023)