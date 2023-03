Die Gefahr ist laut den Einsatzkräften vor Ort noch nicht behoben. Foto: AP/Metro Nashville Police Department

Nashville – Bei einer Schießerei in einer Schule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sind am Montag laut Berichten drei Kinder getötet und mehrere Menschen verletzt worden. Das teilte die örtliche Feuerwehr mit. "Wir können bestätigen, dass wir mehrere Patienten haben", hieß es weiter. Der Schütze soll laut Polizei getötet worden sein.

Eltern wurden aufgerufen, sich nicht in die Schule zu begeben. Die Gefahr sei noch nicht vorüber. Bei der Schule handelt es sich den Angaben zufolge um eine christliche Einrichtung. Details zum Ablauf und den Hintergründen der Tat waren zunächst nicht bekannt. (APA, Reuters, 27.3.2023)