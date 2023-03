Serienreif-Blog

Pilz-Zombies, Panikattacken und Postapokalypse: Ist "The Last of Us" die derzeit beste Serie?

Wie man es schafft, sowohl ein treues Games-Publikum glücklich zu machen als auch Nur-Serien-Schauern eine richtig gute Geschichte zu liefern, zeigt das Zombie-Drama "The Last of Us" – zu sehen auf Sky