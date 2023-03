In Ciudad Juárez versuchen täglich Migrantinnen und Migranten über die Grenze in die USA zu gelangen. Foto: REUTERS/JOSE LUIS GONZALEZ

Ciudad Juárez – Bei einem Brand in einer Einrichtung für Migrantinnen und Migranten an der Grenze zu den USA sind im mexikanischen Ciudad Juárez offenbar mehrere Menschen ums Leben gekommen. Zwei Vertreter der Lokalbehörden sprachen am Dienstag von mindestens zehn Toten. Ehrenamtliche Rettungskräfte bezifferten die Totenzahl auf 37. Zahlreiche weitere Menschen seien zudem verletzt worden.

Ciudad Juárez ist einer jener Orte, über die täglich zahlreiche Migrantinnen und Migranten aus Mittel- und Südamerika versuchen, in die USA zu gelangen. Viele harren in der Stadt oft monate- wenn nicht gar jahrelang aus, in der Hoffnung, Asyl in den USA zu bekommen. (APA, 28.3.2023)