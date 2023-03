Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Das Meisterplayoff wird sicherlich kein Honigschlecken. Während Rapid (ein Testspiel gegen Mistelbach) und die Austria (kein Testspiel gegen die Vienna, weil abgesagt) sich im Training auf das obere Playoff vorbereiten, analysieren wir die weitere Auslosung und schätzen die Chancen unserer Mannschaften ein. Die Austria Wien Damen mussten eine herbe 0:6-Niederlage gegen St. Pölten einstecken. Stefan ordnet die Ereignisse ein und spricht über Erwartungen, die man an das Team der Frauen in dieser Saison stellen kann. Das Wiener Derby hat uns auch noch nicht ganz losgelassen. Markus stellt sich und Stefan die Frage, ob es aufgrund der Vorkommnisse nur noch Derbys ohne Auswärtsfans geben sollte. Das Tippspiel ist selbstverständlich auch wieder am Start und zudem gibt's Personalnews aus Hütteldorf.

Frage der Woche

Was denken Sie über die Auslosung der beiden Wiener Klubs? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 28.3.2023)