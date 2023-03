Es muss nicht immer Schokolade sein! Was wäre ein Osternest ohne den Osterhasen? Einen aus Schokolade kaufen kann jeder. Eine Alternative zu Schoko-Osterhasen sind die Brioche-Osterhasen, selbst gebacken. Das Formen der Hasen ist nicht schwer und gelingt sicher.

Die gebackenen Hasen laufen unter dem Sammelbegriff "Gebildbrote". Die Bezeichnung benennt ein Brot oder Gebäck, das in symbolischer Form gestaltet zu einem religiösen oder anderen traditionellen Anlass gebacken und meist verschenkt wird. Gebildbrote sind über den praktischen Zweck der Nahrung hinaus absichtsvoll gestaltete Gebäcke einschließlich spielerischer Formen. Heute denken wir dabei zu Ostern in erster Linie an Tiergestalten wie Hase und Lamm.

Der Osterhase als Briochegebäck. Foto: Ingrid Huber

Warum der Hase es ist, der Eier bringt, ist bis heute umstritten. Die Deutungsansätze gehen bisweilen weit auseinander. Wohl aber hängt es damit zusammen, dass die außergewöhnliche Fruchtbarkeit des Hasen in der Tierwelt hier ihre Übertragung auf das christliche Fest fand und einen letzten Bezug zu dem antiken Frühlingsfest herstellt, auf dessen Datum das christliche Osterfest liegt.

Mein Briocherezept habe ich durch den Ersatz der tierischen Produkte durch pflanzliche in eine vegane Variante abgewandelt: Sojadrink für Milch und pflanzliche Margarine für Butter.

Dieser Germteig ist vielseitig verwendbar, beispielsweise auch für Striezel, Briocheknöpfe, Mohn- oder Nussstrudel, Buchteln, aber auch für Briochekrampus oder Neujahrsschweinchen.

Der Unterschied zu herkömmlichen Briocheteigen ist, dass dieses Rezept Erdäpfel enthält. Der Teig bleibt länger frisch und hat einen besonderen, eigenen Biss.

Rezept für Briocheteig (14–15 Osterhasen)

500 g Weizenmehl glatt, Type 480

30 g Germ (frisch, kein Trockengerm)

60 g Zucker

¼ l lauwarmer Sojadrink ohne Zucker, nicht wärmer als 38 Grad

100 g pflanzliche Margarine

eine gute Prise Salz

ca. 70 g Erdäpfel, mehlig, gekocht, gepresst, abgekühlt

Vanillezucker, Zitronenschale nach Geschmack

Sojadrink zum Bestreichen

Schokotröpfchen oder Rosinen für die Augen

ev. Hagelzucker zum Bestreuen

