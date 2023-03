Das Update soll rasch installiert werden, empfiehlt Apple, nachdem damit auch einige Sicherheitslücken geschlossen werden. Foto: STANDARD, aam

Während die großen Updates iOS 17 und iPadOS 17 noch bis Herbst auf sich warten lassen, dürfen in dieser Woche Nutzerinnen und Nutzer von iPhones und iPads zumindest schon das aktuelle Softwareupdate 16.4 herunterladen. Erwartungsgemäß inkludiert das Update neben ein paar kleineren Neuerungen und einer größeren Emoji-Auswahl, auch ein paar sehr hilfreiche Funktionen.



Direktes Ansurfen

Eine mit Sicherheit hilfreiche Erweiterung sind neue Benachrichtigungen, die direkt auf dem Home-Bildschirm angezeigt werden. Damit müssen Web-Apps nicht mehr separat geöffnet werden, sondern können mit einem einfachen Klick auf den Home-Bildschirm direkt aktiviert werden.

Schon länger in anderen Ländern verfügbar ist die Funktion "visuelles Nachschlagen", die erst mit diesem Update auch in Österreich und der Schweiz genutzt werden kann. Damit werden unter anderem bekannte Sehenswürdigkeiten, Kunstwerke oder Pflanzen mithilfe der Kamera identifiziert und in eingeblendeten Textboxen kann dann mehr dazu erfahren werden. Um diese Funktion zu nutzen muss das gewünschte Foto ausgewählt werden – wenn die Funktion für das Objekt verfügbar ist, kann auf das eingeblendete Symbol geklickt werden.

Außerdem verbessert wurde laut Apple die Stimmisolation bei Anrufen. Mit dieser Funktion können Umgebungsgeräusche besser ausgeblendet werden, um die Stimme des Anrufers besser hören zu können, speziell in lauten Umgebungen.

Barrierefreiheit

Die Funktion Voiceover ist eine durch Gesten gesteuerte Funktion zum Vorlesen von Bildschirminhalten, die schon in der Vergangenheit für Menschen mit Sehbehinderungen hilfreich war. Mit dem Update 16.4 wird die Funktion auch für Karten in der Wetter-App unterstützt. Videos können zudem automatisch abgedunkelt werden, etwa wenn die Nutzerin oder der Nutzer eine Empfindlichkeit für solche Effekte hat. Ebenfalls sehr sinnvoll ist die Behebung des Problems, dass in der Vergangenheit manchmal Kaufanfragen von Kindern nicht auf dem Gerät der Erziehungsberechtigten angezeigt wurden.

Auch die Unfallerkennung wurde optimiert, nachdem vor allem zuletzt aus Skigebieten zahlreiche falsche Alarme gemeldet wurden. 21 neue Emojis wie Tiere, Handgesten und Objekte wurden ebenso hinzugefügt.

Abgesehen von zahlreichen anderen kleineren Änderungen, die vor der Installation in einer Textbox nachgelesen werden können, sind laut Apple auch diverse Sicherheitslücken mit dem Update behoben worden. Deshalb empfiehlt der US-Konzern auch eine rasche Installation von 16.4 auf allen kompatiblen Geräten. (red, 28.3.2023)