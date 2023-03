Wer mit seinem Hund unterwegs ist, muss den Vierbeiner vielerorts an der Leine führen und ihm einen Maulkorb anlegen. Kennen Sie die Regeln – und halten Sie sich daran?

In Österreich gelten klare Gesetze, wenn es um die Hundehaltung geht. Dass man die Hinterlassenschaften seines Vierbeiners im öffentlichen Raum zu beseitigen hat, gehört ebenso dazu wie strenge Auflagen in Sachen Maulkorb und Leine. Die Krux dabei: Diese Regelungen sind nicht allerorten gleich.

Auch in freier Natur dürfen Hunde nicht überall uneingeschränkt laufen. Foto: Getty Images/iStockphoto/undefined undefined

Unterwegs mit Hund: Wenn unterschiedliche Gesetze gelten



Bestimmungen zur Maulkorb- und Leinenpflicht für Hunde werden von den einzelnen Gemeinden verhängt oder können durch ein Landesgesetz für ein ganzes Bundesland festgelegt sein, wodurch sich unterschiedliche Regelungen ergeben, etwa was das Führen des Hundes im öffentlichen Raum, im Grünland oder auf Kinderspielplätzen betrifft. Ausnahmen gelten üblicherweise für Assistenzhunde bzw. Jagd- und Diensthunde im Einsatz, verschärfte Regelungen dagegen für "Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotenzial".

In seinem eigenen Wohnumfeld weiß man für gewöhnlich darüber Bescheid, wann und wo man seinen Hund mit Beißkorb und Leine versehen muss. Schwieriger wird es da schon, wenn man sich außerhalb vertrauter Gefilde auf einem Ausflug oder im Urlaub befindet.

Halterinnen und Halter wählen im Unwissenheitsfall für gewöhnlich eine von zwei möglichen Herangehensweisen. Entweder ein relativ lockeres "Laissez-faire-Modell", bei dem der Hund alle Freiheiten genießt, zumindest solange sich niemand darüber beschwert. Oder die Methode "Vorauseilender Gehorsam", bei der das Tier im Zweifelsfall lieber einmal mehr als einmal zu wenig an die Leine genommen wird.

Doch welche Regelungen auch offiziell gelten: Fürchtet sich ein Erwachsener oder ein Kind im öffentlichen Raum vor einem frei laufenden Hund und reagiert ablehnend oder panisch auf dessen stürmische Kontaktaufnahme, empfiehlt es sich aus Haltersicht, das Tier an seine Seite zu nehmen. Sätze wie "Der tut nix – der will nur spielen!", ohne den eigenen Hund in die Schranken zu weisen, sind vielleicht nicht die idealste Form, eine solche Situation zu deeskalieren und ein harmonisches Miteinander zu gewährleisten.

Wie ist das bei Ihnen?

Kennen Sie sich als Hundehalterin oder Hundehalter damit aus, wo welche Regeln für Ihren Hund gelten? Sehen Sie das Thema eher locker oder greifen Sie im Zweifelsfall einmal mehr zu Leine und/oder Beißkorb? Und wie gehen Sie damit um, wenn andere Sie darauf hinweisen, dass Ihr Hund nicht vorschriftsgemäß angeleint ist? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 31.3.2023)