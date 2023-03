In jungen Jahren ist es meist ein großes Thema, was man in der Liebe schon alles erlebt hat. Gibt es etwas, womit Sie vergleichsweise spät dran waren?

Zahlreiche Meilensteine im Leben eines Menschen sind so einprägsam, dass man im Vorfeld lange auf sie hinfiebert und sie im Nachhinein betrachtet nie vergisst. Nicht wenige davon drehen sich um das Thema Liebe. Entdeckt man, zumeist in der Pubertät, das Interesse am anderen oder gleichen Geschlecht, kann man vielfach kaum erwarten, in diesem Bereich erste Erfahrungen zu sammeln. Haben einem Gleichaltrige da schon einiges voraus, empfindet man vielleicht einen gewissen Druck, dabei auch endlich mitreden zu können.

Erkennen Sie sich wieder? Foto: Getty Images/Image Source

Wenn es in der Liebe länger dauert

Der erste Kuss – oder auch das erste Mal richtig schmusen – gehört zu den Highlights, die viele Teenager sich im Vorfeld ausmalen und zu denen sich nicht immer gleich das passende Gegenüber findet. Auch sexuelle Erfahrungen sind oftmals etwas, worüber unter Jugendlichen viel geredet und womit teils geprahlt wird, während sie in Wahrheit noch wenig dergleichen selbst erlebt haben. Und selbst wenn man in diesem Bereich schon das eine oder andere ausprobiert hat: Bis zur ersten großen Liebe und einer richtigen Beziehung, die auch längere Zeit andauert, ist man vielleicht schon ein paar Jahre länger auf der Welt.



Natürlich entwickelt sich jeder Mensch in seinem eigenen Tempo, Glück und Gelegenheit gehören auch dazu, und dass das Vergleichen mit anderen eher nicht den Weg zum eigenen Lebensglück ebnet, ist ebenfalls bekannt. Zwar kann ein gewisser Leidensdruck entstehen, wenn man das Gefühl hat, etwas lange Zeit zu verpassen, was für andere längst selbstverständlich ist und schon mehrfach erlebt wurde. Andererseits kann eine später gemachte Erfahrung auch schöner sein, weil man selbst schon mehr Reife und eine gefestigtere Persönlichkeit mitbringt, wodurch man besser weiß, spürt und klarer benennen kann, was für einen passt und was nicht.

Wie war das bei Ihnen?

Waren Sie in Liebesdingen ein Spätzünder oder eine Spätzünderin – und wie sind Sie damit umgegangen? Wie alt waren Sie bei den genannten Meilensteinen? Haben Sie als junger Mensch den Druck verspürt, mit anderen mithalten zu müssen und vielleicht über Ihre Erfahrungen geflunkert? Oder war es für Sie in Ordnung, länger zu warten – weil das tatsächliche Erleben Sie letztlich vollkommen dafür entschädigt hat? Erzählen Sie im Forum! (Daniela Herger, 31.3.2023)