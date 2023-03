Der Einstieg in die Berufswelt bringt so einige Herausforderungen mit sich. Welche waren das bei Ihnen, und wie gut waren Sie darauf vorbereitet?

Hat man die Hürden seines Bewerbungsgesprächs positiv absolviert und die heiß ersehnte Zusage bekommen, dominiert wohl erst einmal das Gefühl der Erleichterung und der Freude. Und dann fühlt es sich fast so an wie am ersten Schultag. Mit vielen Erwartungen, Vorstellungen und auch einem etwas mulmigen Gefühl starten viele in den ersten Arbeitstag. Man weiß ja dann doch nicht so genau, was einen erwarten wird. Wie sind die Kolleginnen und Kollegen? Was, wenn ich nicht gleich alles auf Anhieb kann? Eine Vielzahl an Ungewissheiten erwartet Menschen beim Berufseinstieg.

Wie Unternehmen mit neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen, trägt auch dazu bei, ob sie sich gut aufgenommen fühlen. So haben einige Firmen Onboarding-Prozesse etabliert, die den Einstieg erleichtern sollen. In anderen Betrieben werden Neueinsteiger und Neueinsteigerinnen ins kalte Wasser geschubst und gleich mit Arbeit überhäuft, ohne dass sie die genauen Abläufe kennen. Das kann mitunter frustrieren.

Waren Sie auf den Berufseinstieg gut vorbereitet? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/ferrantraite

Es ist nur ein Job

Gerade als Berufseinsteiger oder Berufseinsteigerin kennt man Abläufe in Unternehmen noch überhaupt nicht. Man kann eben nicht auf Erfahrungen aus anderen Jobs zurückgreifen. So tastet man sich langsam an die Firmenkultur heran, die oft recht komplex sein kann. Hier können auch Mentoren oder Mentorinnen hilfreich sein, die einem das Einleben in einen Betrieb erleichtern. Denn vielfach hilft es, wenn man sich vernetzt, um vor allem auch informelle Codes besser entschlüsseln zu können.

Auch die eigentliche Tätigkeit, für die man eingestellt wurde, die Zielsetzungen des Unternehmens und die Erwartungen, die an einen gestellt werden, können gerade für Menschen, die den ersten Job antreten, nicht ganz klar sein. Rückblickend hätte man sich vielleicht eine bessere Klärung und auch Führung durch Vorgesetzte erwartet. Und möglicherweise gibt es noch mehr Punkte, die man gerne vor dem Berufseinstieg gewusst hätte. Vielleicht hätte dieser Rat geholfen:

Wie haben Sie den Berufseinstieg erlebt?

Und was hätten Sie gerne davor gewusst? Haben Sie sich in Ihrem ersten Job gleich gut aufgenommen gefühlt? Was waren die größten Herausforderungen für Sie als Berufseinsteigerin oder Berufseinsteiger? Berichten Sie im Forum von Ihren Erfahrungen! (wohl, 30.3.2023)