Am 27. und 28. September in Köln – Nur einer der Abende wird im Fernsehen zu sehen sein

Köln – Die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises ist 2023 erneut auf zwei Abende verteilt. Die 30 Auszeichnungen werden am 27. und 28. September in Köln verliehen. Das teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Im Vorjahr hatten sie das Spektakel erstmals entzerrt. Nur einer der Abende wird im Fernsehen zu sehen sein.

Am 27. September, einem Mittwoch, erhalten zunächst bei der "Nacht der Kreativen" Preisträger in elf Kategorien wie Regie, Musik, Schnitt und Ausstattung ihre Trophäen.



Am 28. September, einem Donnerstag, folgt eine TV-Gala. Dann bekommen Stars in weiteren 19 Kategorien ihren Fernsehpreis, unter anderem geht es dann um die besten Schauspieler. Dieser zweite Abend wird auch zur besten Sendezeit bei Sat.1 übertragen. Der Privatsender hat dieses Jahr die Federführung bei dem renommierten Branchentreff.

Der Deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 für hervorragende TV-Leistungen verliehen. Getragen wird er von ZDF, Sat.1, ARD, Deutscher Telekom und RTL. Die Auswahl der Nominierten und Preisträger liegt in Händen einer unabhängigen Fachjury. Der Beobachtungszeitraum für die Auszeichnungen reicht diesmal vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023. (APA, dpa, 28.3.2023)