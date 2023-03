Mit dem nächsten großen Versionssprung soll die Behäbigkeit von Teams der Vergangenheit angehören. Foto: Reuters/Dado Ruvic

Textchat, Videokonferenzen, Organisationskalender, Dateiaustausch, App-Integration und mehr. Wenn man Microsofts Business-Kommunikationsplattform Teams eines nicht vorwerfen kann, dann ist es ein Mangel an Funktionen. Der Umfang an Möglichkeiten hat aber auch seinen Preis. Teams, das Herzstück der Microsoft-365-Suite, ist nämlich auch berüchtigt für seinen Ressourcenhunger und eine gewisse Trägheit.

Das, verspricht Microsoft, soll sich mit dem nächsten großen Versionssprung ändern, der schon recht bald ansteht. Genaue Zahlen nennen die Entwickler zwar nicht, aber laut ihren Angaben soll die neue Ausgabe "doppelt so schnell" sein wie die aktuelle. Seit Montag (27. März) verteilt man eine Vorschauversion an Unternehmenskunden, die am Preview-Programm teilnehmen.

KI-Copilot soll Zuspätkommer informieren

Mit der Überarbeitung soll die laut Microsoft von 280 Millionen Menschen regelmäßig verwendete Software nicht nur eine verbesserte Oberfläche bekommen, sondern auch einen KI-gestützten Assistenten namens "Copilot". Die moderne Interpretation von Clippy bzw. Karl Klammer soll das kürzlich erschienene Sprachmodell GPT-4 mit dem "Microsoft Graph" verknüpfen, welcher wiederum Informationen aus Kalender, Mails, Chats, Meetings, Dokumenten und anderen arbeitsrelevanten Quellen zusammenführt.

Hinauslaufen soll das auf Unterstützungsfunktionen, die sich mit einfachen Sprach- und Textkommandos aufrufen lassen. Beispielsweise soll Copilot in der Lage sein, die bisherigen Inhalte eines Meetings zusammenzufassen, wenn man sich verspätet ins Treffen einklinkt. Ebenso soll er detailliertere Informationen zu besprochenen Themen liefern können und sich merken, wann welcher Teilnehmer namentlich erwähnt wurde.

Dazu kommen die Beantwortung von Wissensfragen, Vorschläge für inhaltlich Ergänzungen beim Verfassen von Postings und andere Features, die den Arbeitsalltag erleichtern sollen. Man sei bei der Implementation von KI aber erst am Anfang, langfristig will Microsoft Teams hier noch deutlich mehr aufrüsten.

Den Anfang beim Update wird noch im Laufe des Jahres die Windows-Ausgabe von Teams machen. Danach sollen aber auch die Mac-OS-Ausgabe und die Browser-Version aktualisiert werden. (red, 28.3.2023)