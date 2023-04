Vom 828 Meter hohen Burj Kalifa in Dubai zum Pyramidenkogel nach Kärnten und der Cheops-Pyramide in Ägypten

Das höchste Gebäude: Burj Khalifa

Der Burj Kalifa hat 163 Stockwerke. Foto: Giuseppe CACACE / AFP

Das höchste Gebäude der Welt ist der Burj Khalifa. Er ist 828 Meter hoch und steht in Dubai, einer Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Man spricht ihn "Burdsch Chalifa" aus. "Burj" bedeutet auf Arabisch "Turm". Khalifa bin Zayid Al Nahyan war Präsident des Landes. Nach ihm wurde der Turm benannt. Sechs Jahre hat es gedauert, bis der Burj Khalifa fertig gebaut war. Eröffnet wurde er im Jahr 2010. Der Turm hat 163 Stockwerke mit Büros, Hotelzimmern und Wohnungen. Es gibt zwei Aussichtsplattformen für Besucherinnen und Besucher und insgesamt 57 Aufzüge. Die Aufzüge, mit denen man zu den Aussichtsplattformen fahren kann, gehören zu den schnellsten der Welt. Für zehn Meter brauchen sie nur eine Sekunde. Außerdem gibt es acht Rolltreppen. Das Gerüst des Hochhauses besteht aus Stahl und Beton. An der Außenseite des Burj wurden rund 26.000 Glasscheiben angebracht. Um alle Scheiben zu putzen, benötigen die Fensterputzer etwa drei Monate.



Der höchste Holzaussichtsturm: Pyramidenkogel

Vom Pyramidenkogel kann man über eine 120 Meter lange Rutsche runtersausen. Foto: Kärnten Werbung/Steinthaler/APA

Vielleicht warst du schon einmal am Wörthersee in Kärnten und hast dort den hohen Aussichtsturm entdeckt? Der Pyramidenkogel ist insgesamt 100 Meter hoch. Das klingt erst einmal nach nicht sehr viel. Doch der Turm ist tatsächlich der höchste Holzaussichtsturm der Welt. Er besitzt drei Aussichtsplattformen, die höchste befindet sich auf 71 Metern. An der Spitze des Turms befindet sich außerdem eine Antenne für Radiosender. Errichtet wurde der Pyramidenkogel im Jahr 2013. Auch davor gab es an der Stelle schon Aussichtstürme, die jedoch nicht so hoch waren. Der Pyramidenkogel besteht außen aus 16 Stützen aus Lärchenholz und 80 Streben aus Stahl, welche die Holzstützen miteinander verbinden. Besucherinnen und Besucher können mit einem Aufzug hinauf- und hinunterfahren. Runter gehts aber auch noch auf einem anderen Weg: und zwar über eine 120 Meter lange Rutsche. Wenn man besonders schnell ist, benötigt man nur etwa 20 Sekunden ins Erdgeschoß.



3.800 Jahre lang das höchste Bauwerk

Die Cheops-Pyramide besteht aus über zwei Millionen Steinen. Foto: Anne-Christine POUJOULAT/AFP

Die Cheops-Pyramide in Ägypten ist die höchste Pyramide der Welt. Ursprünglich war sie 147 Meter hoch, heute ist sie ein paar Meter niedriger. Erbaut wurde sie vor über 4.500 Jahren als Grabmal für den Pharao Cheops. Und für über 3.800 Jahre war sie das höchste Bauwerk der Welt. Forscherinnen und Forscher vermuten, dass ihr Bau 20 Jahre lang dauerte. Kein Wunder, denn sie besteht aus über zwei Millionen Steinblöcken. Diese wurden aus einem Steinbruch in mehreren Hundert Metern Entfernung herangeschafft. Jeder der Steine wiegt etwa 2.500 Kilogramm. Wahrscheinlich wurden sie auf Schlitten transportiert und mithilfe von Rampen aufgeschichtet. Wie viele Menschen damals an der Pyramide gebaut haben, weiß man heute nicht mehr so genau. Früher dachte man, dass es um die 100.000 gewesen sein müssen. Heute gehen Forscherinnen und Forscher von weniger aus. Vermutlich waren mehrere Tausend Menschen beteiligt. In der Pyramide befinden sich mehrere Kammern und Schächte. Erst vor kurzem wurde eine neue Kammer entdeckt. (Birgit Riegler, 2.4.2023)