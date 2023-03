Im Gastblog präsentiert Kathrin Feichtinger eine fotografische Reise durch New Orleans.

"America has only three cities: New York, San Francisco and New Orleans. Everywhere else is Cleveland", so Tennessee Williams. Dieser Aussage ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.

In der Stadt am Mississippi trifft geballte Kultur auf geballte Natur, und die Tage vergehen hier wie im Flug – egal ob auf der Straße, im Club, am Fluss oder im Sumpf. New Orleans ist ein grandioses Erlebnis. (Kathrin Feichtinger, 31.3.2023)

Foto: Kathrin Feichtinger

Foto: Kathrin Feichtinger

Foto: Kathrin Feichtinger

Foto: Kathrin Feichtinger