In der Performanceszene ist sie ein Superstar. Jetzt zeigt die Wienerin ihren neuesten Abend am Volkstheater. Ein Gespräch über Ringkämpfe, Spanner und Pissen bei Minute 2:20

Ihre Performanceabende sind Kult und so ganz anders als alles, was man derzeit auf den internationalen Bühnen zu sehen bekommt. Florentina Holzinger kombiniert das Spektakel mit Aktionskunst, sie paart Akrobatik mit Feminismus, vereint Sex und Witz. Ihre Performerinnen reiten auf Rodeo-Bullen, treiben sich Nägel in die Nase oder zapfen sich Blut ab.

Mit "Ophelia's Got Talent" zeigt die Wienerin jetzt einen Abend, an dem sie alle Register der Popkultur zieht und so nebenbei einige Weiblichkeitsmythen dekonstruiert. Premiere feierte der Abend an der Berliner Volksbühne, wo Holzinger gemeinsam mit einer ganzen Gang an österreichischen Künstlerinnen "Artist in Residence" ist. STANDARD-Kulturchef Stephan Hilpold traf Holzinger auf der Unterbühne des Wiener Volkstheaters inmitten der Wassertanks, die die Bühne am 17., 18. und 19. April fluten werden. Präsentiert wird "Ophelia's Got Talent" vom Tanzquartier Wien. (red, 30.3.2023)