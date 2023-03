"Ausgedruckt" titelte die "Wiener Zeitung" schon im Herbst 2022 zu den Begutachtungsentwürfen über ihr Ende als gedruckte Tageszeitung. Foto: fid

Wien – ÖVP und Grüne bringen am Donnerstag drei Initiativanträge zu Medien im Nationalrat ein: Die Novelle zur republikseigenen "Wiener Zeitung" mit dem Aus als gedruckte Tageszeitung, eine neue Journalismusförderung von 20 Millionen Euro im Jahr und neue Regeln für Regierungswerbung ("Medientransparenz"). Grünen-Mediensprecherin Eva Blimlinger kündigte die Initiativanträge Donnerstagfrüh per Aussendung an.

Keine Mindestzeichenzahl, Printversion der "Wiener Zeitung" im Gesetz

Gegenüber den Begutachtungsentwürfen gab es laut Blimlinger Detailänderungen etwa für Onlinemedien und Presserat geben. Für Onlinemedien gibt es nun keine Mindestzeichenzahl für neue Inhalte pro Jahr als Förderbedingung, Wochenzeitungen und Magazine brauchen weniger angestellte Redaktionsmitglieder für eine Förderung.

Eine Printfassung der "Wiener Zeitung" kommt nun auch im Gesetzestext vor, sie soll zumindest zehn Mal pro Jahr publiziert werden. Sie solle ein "innovatives und investigatives Medium" werden "mit "Fokus auf nationale und internationale Kooperationen".

"Die Umstellung auf ein innovatives Onlinemedium ist ein Zukunftsmodell und eine Aufwertung. Die Zugriffszahlen werden bald zeigen, dass die Wiener Zeitung so viel mehr Relevanz erzielen kann – und Tag für Tag wesentlich mehr Leser:innen als bisher erreichen wird", heißt in Blimlingers Aussendung.

Das Aus für die "Wiener Zeitung" als älteste Tageszeitung

Die "Wiener Zeitung", älteste noch existierende Tageszeitung der Welt, soll ihr Erscheinen als gedruckte Tageszeitung einstellen. Die bisherigen Pflichtveröffentlichungen von Unternehmen im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" werden – auch mit Verweis auf EU-Regelungen – gestrichen. Sie machten bisher den größten Teil der Einnahmen des republikseigenen Verlags aus – 2021 etwa 19,6 von insgesamt rund 23 Millionen Euro Umsatz.

Bisherige Entwürfe sahen 16,5 Millionen Euro pro Jahr als Finanzierung des Bundes vor. 7,5 Millionen davon für die Onlinepublikation unter der Marke "Wiener Zeitung" sowie etwa zehn gedruckte Ausgaben pro Jahr. Sechs Millionen Euro waren für das "Media Hub" des Unternehmens vorgesehen, das Journalismusausbildung (teils bei anderen Medien) organisiert und finanziert, sowie eine Startup-Unterstützung. Weitere drei Millionen Euro will die Republik für eine digitale Verlautbarungsplattform überweisen.

Die Redaktion der "Wiener Zeitung" und mit ihr viele prominente Vertreterinnen und Vertreter von Kunst, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien, Politik protestierten vehement gegen eine Einstellung der gedruckten "Wiener Zeitung". Einzelne Manager und Wirtschaftstreibende meldeten ihr Interesse an einer Übernahme des Mediums an. Modelle für eine von der Republik unterstützte Privatisierung wurden vorgeschlagen.

20 Millionen Euro Journalismusförderung

Eine neue Journalismusqualitätsförderung der Republik im Volumen von jährlich 20 Millionen Euro nimmt ebenfalls ihren legislativen Weg in den Nationalrat.

Gefördert werden hier Medien – Print und Online – laut bisherigen Entwürfen nach der Zahl der angestellten Journalistinnen und Journalisten mit pro Medium maximal 1,5 Millionen Euro. Bis zu zehn Prozent Aufschlag gibt es für Redaktionsstatut, Fehlermanagement, Qualitätssicherungssysteme und Frauenförderpläne.

Weitere Förderungen waren in den Entwürfen vorgesehen für regionale Berichterstattung, internationale und EU-Berichterstattung, für Aus-und Fortbildung im Journalismus, für Medienkompetenz-Förderung, für Korrespondentinnen und Korrespondenten, Leseförderung, für Selbstkontrolleinrichtungen wie den Presserat und Presseclubs. Ein Teil der Förderungen – etwa für Ausbildung, Presserat, Presseclubs wird aus der bisherigen Presseförderung in die neue Subvention verlegt. Wie die Presseförderung wird auch die neue Journalismusförderung von der Medienbehörde KommAustria vergeben.

Anträge auf Journalismusförderung sind im ersten Jahr 2023 bis Ende September vorgesehen, sie werden bis Jahresende ausbezahlt.

Neuerungen laut Grünen

Neu laut Blimlinger gegenüber dem Begutachtungsenturf: "Der Zugang für kleine Wochen- und Monatsmagazine wurde erleichtert, die Mittel für Presserat und Presseclubs erhöht, Wissenschaft als eigenes thematisches Kriterium aufgenommen und Qualitätssicherung noch mehr Bedeutung zugemessen. So müssen Medieninhaber zukünftig eine Erklärung vorlegen, in der sie sich zu genau definierten journalistischen Grundsätzen verpflichten."

Förderkriterien für reine Online-Medien wurden noch verändert, eine Mindestanzahl für Zeichen wurde gestrichen, die Mindestzahl an Seitenbesuchen gesenkt und der verpflichtende Anteil redaktioneller Inhalte erhöht, "um den Schwerpunkt auf journalistische Arbeit zu vertiefen". Erstmals würden reine Onlinemedien nun gefördert, betont Blimlinger.

Regierungswerbung – Veröffentlichung ohne Ausnahmen

Novelliert wird auch das Medientransparenzgesetz, das seit 2012 von öffentlichen Stellen verlangt, ihre Werbebuchungen bei Medien und Plattformen der Medienbehörde zu melden, die die Daten veröffentlicht.

Ausnahmen für nicht periodische Medien und Schaltkosten unter 5000 Euro werden gestrichen. Öffentliche Stellen müssen künftig größere Kampagnen, ihre Ziele und Ergebnisse teils mit Wirkungsanalysen auf ihren eigenen Webseiten erklären.

Nachträgliche Überprüfungen des Rechnungshof bei einzelnen öffentlichen Stellen zeigten, dass rund ein Drittel der Buchungen – weil unter der Bagatellgrenze oder bei seltener als viermal jährlich erscheinenden Publikationen – der Medienbehörde nicht gemeldet wurden. Öffentliche Stellen meldeten für 2022 rund 201 Millionen Euro gebuchtes Werbevolumen, die Bundesministerien kamen auf rund 28,5 Millionen Euro.

ORF-Gesetz mit Haushaltsabgabe statt GIS in Verhandlung

Ein neues ORF-Gesetz mit einem "ORF-Beitrag" für alle Hauptwohnsitze sowie für Unternehmen statt der GIS wird derzeit noch in der Koalition verhandelt. (fid, 30.3.2023)