Wien – Die ersten zwei Qualifikationsspiele für die Fußball-Europameisterschaft haben dem Herren-Nationalteam nicht nur zwei Siege, sondern dem ORF und ServusTV auch gute Einschaltquoten beschert. Die Partie gegen Estland verfolgten am Montag auf ORF 1 in der zweiten Halbzeit im Schnitt 872.000 Zuschauer. In der ersten Halbzeit waren es durchschnittlich 732.000 Personen.

Bereits am Freitagabend war ServusTV bei der Partie gegen Aserbaidschan am Zug. Im Schnitt 553.000 Personen sahen das Fußballmatch in Halbzeit zwei, 451.000 Zuschauer in Halbzeit eins. (APA, 28.3.2023)