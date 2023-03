Wien – APA – Austria Presse Agentur und AFP – Agence France Presse haben Journalistinnen und Journalisten der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform im Erstellen von Faktenchecks geschult. Ziel des Projekts, das vom European Media and Information Fund (EMIF) gefördert wurde, war es, digitale Verifikationsmethoden als Werkzeug zu vermitteln, um der mit dem Krieg einhergehenden Flut von Falschinformationen zu begegnen. Seit Start der Schulungen im Herbst des Vorjahres wurden so von Ukrinform mehr als 60 Faktenchecks in mehreren Sprachen veröffentlicht.



Das Faktencheckangebot der APA wurde vom International Fact Checking Network (IFCN) zertifiziert und ist Teil des German-Austrian Digital Media Observatory (GADMO). Faktenchecks aus dem deutschsprachigen Raum sind auf der zentralen Plattform gadmo.eu/ abrufbar. (APA, 28.3.2023)