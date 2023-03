Philipp turnt ab 12. April jeden Mittwoch mit Kindern. Foto: ORF/Klaus Titzer

Wien – Vorturner Philipp Jelinek will gemeinsam mit Schulkindern die ORF 2-Zuschauer mit der TV-Sendung "Fit mit Philipp" vom Sofa holen. So wird ab 12. April jeder Mittwoch zum "Philipp macht Schule"-Tag, hieß es in einer Aussendung.

Geboten werden Übungen zum Aktivieren, Mobilisieren, Kräftigen und Dehnen, die Jelinek mittlerweile seit drei Jahren im ORF-Frühstücksfernsehen präsentiert. Im Schnitt verfolgten die Sendung im Vorjahr 139.000 Personen bei 31 Prozent Marktanteil – in Bewegung oder auf der Couch. (APA, 28.3.2023)