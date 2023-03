In dieser Galerie: 2 Bilder 1.500 Menschen dürfen Charles und Camilla vor dem Brandenburger Tor näher kommen. Foto: Markus Schreiber / AP Bereits 2019 schüttelte der damalige Thronfolger Hände auf dem Pariser Platz. Foto: APA/AFP/POOL/JOHN MACDOUGALL

Das erste Mal des Königs beinhaltet auch ein erstes Mal für Deutschland: Denn anlässlich des allerersten Staatsbesuchs von Charles III. ermöglicht die deutsche Regierung eine Premiere in der Hauptstadt: Und zwar werden König Charles und und Königin Camilla nicht wie alle anderen Staatsgäste im Park des Berliner Schlosses Bellevue begrüßt, sondern direkt am Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor. Die Begrüßung mit allen militärischen Ehren, die einem Staatschef sonst auch zuteilwerden, beginnt um 15.00 Uhr.

Doch bereits ab 10.30 Uhr werden die ersten Zuseherinnen und Zuseher auf den Platz gelassen. Und sich anzustellen lohnt sich wahrscheinlich, denn laut dem Chef der Berliner Verkehrspolizei, Thomas Drechsler, ist der Zutritt auf 1.500 Menschen limitiert. Immerhin ist solch ein naher Kontakt des royalen Paares zu den Berlinerinnen und Berlinern auch ein Sicherheitsrisiko für die Behörden. Im Interview mit dem "Spiegel" sagte Drechsler deshalb, dass es "intensive Sicherheitskontrollen mit entsprechenden Zugangskontrollen für die Besucher" geben werde. "Flaschen und sonstige gefährliche Gegenstände dürfen natürlich nicht mitgebracht werden."

Eier und Eggs

Ob dazu auch Eier zählen, ist nicht bekannt. Immerhin musste sich Charles seit dem Tod seiner Mutter mindestens zweimal von Antiroyalisten mit Hühnerprodukten bewerfen lassen. Apropos Eier: In der überbackenen Form unter dem Titel "Cheesy Baked Eggs" sollen sie die Leibspeise des Königs sein, wie ein Insider dem "Hello"-Magazin verraten hat.

Unklar bleibt, ob sie ihm auch in Berlin serviert werden. Denn die Details zu dem abendlichen Dinner beim Staatsbankett in Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, sind geheim. Den insgesamt 130 Gästen soll aber auf jeden Fall ein Viergängemenü serviert werden.

Dichtes Programm am Donnerstag

Nach einer Nacht im Hotel Adlon nahe dem Brandenburger Tor beginnt der offizielle Tag für das royale Paar am Donnerstag um halb elf im Rathaus. Dort tragen sich die beiden in das Goldene Buch der Stadt ein und schütteln voraussichtlich die Hand der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey. Im Anschluss bewegt sich der Tross ins Bundeskanzleramt zu einem Plausch mit Olaf Scholz.

Zu Mittag hält Charles eine Rede im Plenarsaal des Deutschen Bundestags, wo er wahrscheinlich die Wichtigkeit der guten Beziehungen zwischen den beiden Nationen hervorhebt. Ob er sie wieder auf Deutsch halten wird wie anlässlich des Volkstrauertags im November 2020, ist unklar. Zumindest werden mehr Abgeordnete dabei sein als das zu strengen Corona-Lockdownzeiten der Fall gewesen ist.

euronews (deutsch)

Hamburg am Freitag

Am Freitag muss sich der britische König schließlich auf die Deutsche Bahn verlassen, denn er fährt mit einem regulären ICE nach Hamburg. Es bleibt also fraglich, ob die zeitliche Abfolge für den Tag wie geplant hält.

Prinzipiell findet der erste Termin in der Hansestadt gleich am Bahnhof Dammtor statt. Bei dem Denkmal "Kindertransport – der letzte Abschied" wird Charles an jene deutschen Kinder erinnern, die in der NS-Zeit nach Großbritannien gebracht wurden, weil sie vom Regime als jüdisch eingestuft worden waren. Auch vor der zerbombten St. Nikolaikirche wird der Regent den Opfer des Zweiten Weltkriegs gedenken.

Am Rathausmarkt kann die Bevölkerung dem König und der Königin wieder nahe kommen. Am nächsten wird allerdings der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den beiden sein. Er begleitet sie die gesamten drei Tage des Staatsbesuchs. (bbl, 29.3.2023)