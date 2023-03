Per Bedarfsflieger

Nehammers Eintagesreise nach Bulgarien kostete 22.000 Euro

Während der Innenminister per Linienflug anreiste, kam Kanzler Nehammer kurz vor der Niederösterreich-Wahl per gechartertem Privatjet. In seinem Kabinett rechtfertigt man das mit terminlichen Gründen