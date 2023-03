Radiotipps für Mittwoch

11.05 LESUNG

Radiogeschichten: Ein Brief an den Vater Franz Kafka war Mitte 30, als er diesen Brief an seinen Vater Hermann schrieb. Abgeschickt wurde er nie. Es liest Raphael von Bargen. Bis 11.25, Ö1

17.30 MUSIK

Spielräume: Ulla Pilz Die norwegische Saxofonistin Mette Henriette hat mit Drifting erneut ein Album bei Manfred Eicher auf ECM herausgebracht. Bis 17.55, Ö1

21.00 MAGAZIN

Salzburger Nachtstudio: Die U-Kurve des Glücks – Was im Alter zufriedener macht Zwölf Fragen an die Psychologin Pasqualina Perrig-Chiello. Bis 22.00, Ö1 (Astrid Ebenführer, 29.3.2023)