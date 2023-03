In dieser Galerie: 3 Bilder Das "Acker"-Magazin erscheint vierteljährlich. Foto: Acker "Acker"-Herausgeberinnen Annabel Köle-Loebell (links, Grazia Nordberg Constantini und Chefredakteur Matthias Flödl. Foto: CMVISUALS Art Director Anton-Georg Kiener ist für die optische Gestaltung verantwortlich, Anja Romana Riegler für Illustration und Grafik. Foto: Acker.World

Wien – Am Mittwoch startet mit "Acker" ein neues Magazin. Die Herausgeberinnen Annabel Köle-Loebell und Grazia Nordberg Constantini wollen damit "eine kommunikative Brücke zwischen Wirtschaft und Nachhaltigkeit bauen". Kuratiert als neuartige Nachhaltigkeits-Businessplattform acker.world geht das neue Produkt mit einem Printmagazin, einem E-Paper und E-Magazinen plus Podcast und Social-Media-Präsenz auf Linkedin und Instagram an den Start.

"Plattform für konstruktiven Austausch"

"Mit 'Acker' bringen wir ein neues, unabhängiges, lösungsorientiertes Nachhaltigkeits-Businessmagazin für die DACH-Region auf den Markt, das die Wirtschaft grüner und bunter, sozialer und transparenter, besser und gerechter machen will", sagen Köle-Loebell und Nordberg Constantini. "Acker" trete mit dem Anspruch an, "eine Plattform für konstruktiven Austausch, praxisnahen Diskurs, generationenübergreifenden Dialog und auch überraschende Blicke auf wichtige Aspekte zum großen Themenkomplex ESG (Environmental, Social und Governance) zu sein", heißt es in einer Aussendung.

Matthias Flödl als Chefredakteur im Einsatz

Chefredakteur von "Acker" ist Matthias Flödl, der als Blattmacher, Journalist und Producer unter anderem für "IQ-Style", "Playboy Österreich", Nespresso-Magazin, Silhouette-Journal und die ÖBB-Mitarbeiterzeitung tätig war. "Acker" erscheint als 68-seitiges Magazin vierteljährlich. Printmagazin und E-Paper werden mit dem STANDARD sowie über den Zeitschriftenhandel distribuiert. Digital ist "Acker" auf gängigen Kiosks wie Austria Kiosk und read.it vertreten.

Beim E-Magazin auf acker.world, das die Magazininhalte zusätzlich digital mit Bewegtbild und Animationen auflädt, kooperiert "Acker" in der Produktion mit "Good Issue", ergänzt um gegenseitiges Story-Sharing sowie Content-Kooperationen. (red, 29.3.2023)