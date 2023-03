"Israel ist ein souveränes Land, das seine Entscheidungen nach dem Willen seines Volkes trifft und nicht auf Druck aus dem Ausland, auch nicht von den besten Freunden", sagte Netanjahu (Archivbild). Foto: IMAGO / UPI Photo /vSebastian Scheiner

Washington / Jerusalem / Tel Aviv – US-Präsident Joe Biden drängt den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zur Aufgabe der umstrittenen Justizreform. "Ich hoffe, dass er davon abrückt", sagte Biden am Dienstag und bezog sich dabei auf den Vorschlag, der der israelischen Regierung eine größere Kontrolle über die Besetzung des Obersten Gerichtshofs des Landes geben würde.

Netanjahu reagierte umgehend mit einer Erklärung. "Israel ist ein souveränes Land, das seine Entscheidungen nach dem Willen seines Volkes trifft und nicht auf Druck aus dem Ausland, auch nicht von den besten Freunden", sagte er. Seine Regierung bemühe sich um Reformen "durch einen breiten Konsens".

Den guten Beziehungen zwischen den beiden Ländern tue Bidens Forderung allerdings keinen Abbruch, erklärte Netanjahu. "Ich kenne Präsident Biden seit über 40 Jahren und schätze sein langjähriges Engagement für Israel." Das israelisch-amerikanische Bündnis sei unzerbrechlich "und überwindet immer die gelegentlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen uns".

Kein baldiger Besuch Netanjahus in Washington in Aussicht

Der US-Präsident verpasste der Aussicht auf einen baldigen Besuch Netanjahus in Washington einen Dämpfer: Auf die Frage, ob er ihn ins Weiße Haus einlade, sagte Biden am Dienstag vor Journalisten: "Nicht in nächster Zeit." Zuvor hatte der Botschafter der USA in Israel, Thomas Nides, eine baldige Einladung Netanjahus ins Weiße Haus in Aussicht gestellt.

Netanjahu hatte am Montag den Vorschlag für eine Justizreform verschoben, nachdem sich die seit Monaten andauernden Demonstrationen gegen das Vorhaben nach der Absetzung des Verteidigungsministers Yoav Gallant wegen Kritik an der Reform verschärft hatten. (Reuters, APA, 29.3.2023)