Der Sportartikelkonzern sieht eine Verwechslungsgefahr, da die Organisation in ihrem Logo ebenfalls drei Streifen nutzt. Er will deshalb eine Markeneintragung blockieren

Adidas verwendet sein Logo seit 1952. Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Herzogenaurach – Der Sportartikelgigant Adidas reklamiert in den USA gegenüber dem gelben Streifendesign der Black Lives Matter Foundation Markenschutz auf sein berühmtes Drei-Streifen-Logo. Das Design der Black Lives Matter Global Network Foundation würde zu Verwechslungen mit seinen eigenen drei Streifen führen, teilte das Unternehmen dem US-Patent- und Markenamt (USPTO) in einem am Montag eingereichten Antrag mit.

Adidas verwende sein Logo bereits seit 1952, heißt es darin. Es habe "internationalen Ruhm und enorme öffentliche Anerkennung" erlangt. Bis zum 6. Mai läuft nun für Black Lives Matter die Frist, um sich in dem Markenrechtsstreit zu äußern. Adidas lehnte einen Kommentar zunächst ab. Vertreter der Gruppe Black Lives Matter reagierten nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Adidas stößt sich an den drei Streifen unter dem Black Lives Matter-Schriftzug. Screenshot: blacklivesmatter.com

Der deutsche Sportartikelkonzern will mit dem Schritt den Antrag der Bewegung blockieren, das Design auf Waren zu verwenden, die Adidas ebenfalls verkauft – wie beispielsweise auf Hemden, Mützen und Taschen. Das Unternehmen hat seit 2008 über 90 Klagen eingereicht und mehr als 200 Vergleichsvereinbarungen im Zusammenhang mit dem Logo getroffen. (APA, 29.3.2023)