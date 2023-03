Die Spitzen der Ampel: Christian Lindner (FDP), Ricarda Lang (Grüne), Lars Klingbeil (SPD). Foto: Larissa RAUSCH / AFP

Beinahe euphorisch hatte der sonst so nüchterne Olaf Scholz gewirkt, als er am Dienstag vor die Kameras trat. Die Sitzung des Koalitionsausschusses im Berliner Kanzleramt habe "sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse" gebracht, sagte Deutschlands Bundeskanzler über den am Ende 30-stündigen Verhandlungsmarathon an, den seine Koalition aus SPD, Grüne und FDP hingelegt haben.

Knapp 30 Stunden hatten die Parteien beraten. DER STANDARD

Nun stehen die Themenfelder fest, an denen die Berliner Ampel die gesetzlichen Schrauben nachzieht – oder eben lockert. Auf 16 Seiten haben die drei Parteien aufgeschrieben, wie sie den Fortschritt nach Deutschland bringen wollen. Bloß: Ob Scholz' Euphorie gerechtfertigt war, muss sich erst zeigen.