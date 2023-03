Bereits am Samstag war der Donaukanal grün eingefärbt worden. In Salzburg brachten Aktivisten mit einer Straßenblockade rund um die Staatsbrücke zum Stillstand

Die Aktivistinnen und Aktivisten halten Schilder mit ihren Forderungen hoch. Foto: Letzte Generation

Wien/Salzburg – Auch am Mittwoch gingen die Proteste gegen die Gaskonferenz in Wien weiter. Diesmal gab es keine Demonstrationen: Die Plattform Extinction Rebellion gab aber bekannt, dass sechs Brunnen in der Hauptstadt grün eingefärbt worden sind – darunter auch der Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz. Dazu wurde in der Nähe auf Asphalt folgende Botschaft hinterlassen: "Grünes Gas = dreckige Lüge".

Foto: Extinction Rebellion

Bereits am vergangenen Samstag hatten Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe die Salztorbrücke in der Innenstadt blockiert und das Wasser im Donaukanal kurzfristig grün eingefärbt. Wie am Samstag kam auch diesmal Uranin zum Einsatz – laut den Aktivisten "ein zu 100 Prozent biologisch abbaubares und ungiftiges Mittel, welches sonst zur Ermittlung von Strömungen verwendet wird. Nach ein paar Stunden verschwindet der Effekt", wurde versichert.

Straßenblockade in Salzburg

Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation demonstrierten indes wieder für mehr Klimamaßnahmen – diesmal in Salzburg. Seit 7.45 Uhr blockieren sie auf der Staatsbrücke im Zentrum der Stadt den Frühverkehr. Auf Twitter schrieb die Gruppe: "Wir können nicht hinnehmen, wie Nehammer alle wissenschaftlichen Warnungen vor der Klimakatastrophe ignoriert."

Der ORF berichtete, dass es durch die Blockade zu mehreren Staus kommt. Auch im öffentlichen Bus-Linienverkehr kommt es zu Wartezeiten, da die meisten Buslinien über die Staatsbrücke fahren.

Die Aktivistinnen und Aktivisten halten Schilder mit ihren Forderungen hoch. Sie fordern die Regierung etwa auf, eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 Stundenkilometern auf den Autobahnen durchzusetzen und keine neuen Gas- und Ölprojekte mehr anzugehen. (David Krutzler, Anna Wielander, 29.3.2023)