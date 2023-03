[Inland] Pensionisten bekommen bis Ende 2024 die volle Pensionserhöhung

Nehammers Eintagesreise nach Bulgarien kostete 22.000 Euro

Wie die Parteien Bürgermeister Ludwig in der U-Kommission zur Wien Energie befragen werden

Inside Austria: Die SPÖ verbockt, was die SPD geschafft hat – ihre Vorsitzwahl

[Kultur] Regisseurin Mückstein: "Ich wünschte, es wäre möglich, jemanden zu canceln"

[Wirtschaft] Das Geschäft mit dem alten Gold: Münzen, Barren, Taufkettchen: Der hohe Goldpreis motiviert immer mehr Menschen dazu, ihr Gold zu Geld zu machen. Ein Lokalaugenschein bei einem Wiener Juwelier

[TV-Tagebuch] Wann Armin Wolf die "ZiB 2" aufgibt, erklärte er bei "Willkommen Österreich"

[Sport] Speedskifahrer Kramer: "Bis 230 km/h habe ich es gut unter Kontrolle"

[Wetter] Ausgedehnte Wolkenfelder einer Warmfront ziehen von Westen her auf und die Sonne zeigt sich kaum. Zudem ist zunächst im Westen und Norden, am Nachmittag auch im Osten mit etwas Regen zu rechnen. Die Schneefallgrenze steigt tagsüber über 1000m Seehöhe an. Weitgehend trocken bleibt es im Süden. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis Südwest, an der Alpennordseite ist es leicht föhnig. Frühtemperaturen minus 6 bis plus 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen 8 bis 14 Grad.

[Zum Tag] 1960: Bei Frankfurt am Main öffnet mit dem Autokino Gravenbruch Europas erstes Autokino seine Pforten.