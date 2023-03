Solid: Jakob Pöltl. Foto: Reuters/John E. Sokolowski

Toronto/San Francisco – Die Toronto Raptors haben am Dienstag (Ortszeit) mit einem 106:92 gegen Miami Heat den dritten Sieg in Folge in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Jakob Pöltl steuerte zwei Punkte, zehn Rebounds und je einen Assist sowie Block in 22:47 Einsatzminuten bei. Für die Kanadier steht die Tür zum Play-in mittlerweile weit offen.

Toronto hat bei noch sechs ausstehenden Partien im NBA-Grunddurchgang vier bzw. fünf Siege Vorsprung auf die Washington Wizards und die Indiana Pacers, die Elfter und Zwölfter der Eastern Conference sind. Die neuntplatzierten Kanadier liegen gleichauf mit den Atlanta Hawks (je 38:38).

Die Raptors ließen im Duell mit Miami, aktuell Siebenter im NBA-Osten, nach einer 53:47-Pausenführung in der zweiten Spielhälfte nichts mehr anbrennen. Sie gaben nicht nur die Führung nicht mehr aus der Hand, sondern setzten sich zwischenzeitlich auf bis zu 19 Punkte ab. Pascal Siakam mit 26 und O.G. Anunoby sowie Scottie Barnes mit je 22 Zählern waren die besten Werfer Torontos.

Pöltl bezeichnete den Sieg als "großartig". Sein Team sei "für fantastischen Einsatz in der Defense und super Ballbewegung belohnt" worden.

Auf die Kanadier warten nun fünf Auswärtsspiele binnen acht Tagen. Es geht gegen die Philadelphia 76ers (Freitag), Charlotte Hornets (Sonntag und Dienstag kommender Woche, 4. April) sowie die Boston Celtics (5. und 7. April). Mit dem Heimspiel gegen NBA-Leader Milwaukee Bucks beendet Toronto am 9. April die reguläre Saison.

Atlanta verteidigte Platz acht im Osten gegen die Raptors durch ein 120:118 über die Cleveland Cavaliers. In der Western Conference führte Superstar Stephen Curry die Golden State Warriors mit 39 Punkten zu einem 120:109 gegen die New Orleans Pelicans. Zur Halbzeit war der Titelverteidiger noch 46:63 zurückgelegen. (APA, 29.3.2023)