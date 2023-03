Die Redakteursversammlung der "Wiener Zeitung" fordert zwölf Millionen Euro jährlich für ihren "öffentlich-rechtlichen Qualitätsjournalismus". Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Die Redakteursversammlung der "Wiener Zeitung" hat eine Resolution zur dauerhaften Absicherung der Finanzierung des "öffentlich-rechtlichen Qualitätsjournalismus der 'Wiener Zeitung'" beschlossen. In einem offenen Brief an die Regierung wird die Einführung einer Haushaltsabgabe grundsätzlich begrüßt, jedoch greife ihr Wirkungsbereich zu kurz, weil sie nur den Wirkungsbereich des ORF umfasse, nicht jedoch anderer öffentlich-rechtlicher Medien. Dabei sei davon auszugehen, dass letztlich deutlich mehr eingehoben werde, als der ORF für seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag benötigt.

Vor diesem Hintergrund wird gefordert, die Redaktion der "Wiener Zeitung" mit zwölf Millionen Euro pro Jahr auszustatten, "damit es nicht zu desaströsen Personalmaßnahmen kommen muss, die de facto eine Zerschlagung der Redaktion und der Medienprodukte nach sich ziehen werden". Diese zwölf Millionen Euro "sollten wie von namhaften Experten vorgeschlagen idealerweise durch Zweckwidmung von 25 Cent pro Monat der Einnahmen Haushaltsabgabe für eine 'Stiftung Wiener Zeitung' gewährleistet werden", heißt es in der Resolution weiter. Diese Stiftung solle "das Weiterbestehen des Qualitätsjournalismus der 'Wiener Zeitung' vollumfänglich sicherstellen".

Andere Aufgaben der "Wiener Zeitung"-Mediengruppe abseits der Produktion von öffentlich-rechtlichem Journalismus sollten laut der Resolution "im Sinne einer sauberen Trennung der öffentlichen Mittel auch auf anderem Wege finanziert werden". (red, 29.3.2023)