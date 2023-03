Die wärmere Jahreszeit ist da – und bildet für viele Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer den Auftakt für eine arbeitsreiche Saison. Was steht bei Ihnen an?

Wer sich spätestens im Sommer an einem prachtvollen Garten erfreuen möchte oder selbst gezogenes Obst und Gemüse genießen will, der hat dieser Tage einiges zu tun. Mit dem Start der Gartensaison setzt allerorts geschäftiges Treiben ein.

Es geht wieder los mit dem Garteln. Foto: Getty Images/shapecharge

Was im Garten jetzt alles getan gehört

Arbeiten, die laut Gartenkalender in die Monate März und April fallen, müssen auch immer je nach tatsächlich vorherrschenden Witterungsbedingungen adaptiert werden. So lautet etwa die Empfehlung, im Ziergarten ab März Rosen und Stauden zurückzuschneiden, den Rasen zu vertikutieren und Bäume und Sträucher umzupflanzen. Im Nutzgarten ist die Zeit angebrochen, Salat auszupflanzen, Kräuter zu stutzen, Obstbäume zu schneiden und zu düngen.

Im April beginnt üblicherweise im Gemüsegarten eine besonders geschäftige Zeit, es wird fleißig ausgesät und gepflanzt. In dieses Monat fällt bei passendem Wetter die Hauptaussaatzeit etwa für Karotten, Tomaten, Zwiebeln, Rote Rüben, Pastinaken, Lauch und Gurken. Zu bedenken gilt es, dass viele frostempfindlichere Gemüsesorten erst im Mai nach den Eisheiligen ausgesät werden sollten. Auch im Ziergarten sollte man die Hände jetzt nicht in den Schoß legen. Beispielsweise ist der April die Pflanzzeit für immergrüne Sträucher wie Rhododendren. In diesem Monat wird für gewöhnlich auch das erste Mal im Jahr der Rasen gemäht.

Beginn der Gartensaison: Wie ist das bei Ihnen?

Wie starten Sie in die Gartensaison – und welche Arbeiten haben Sie bereits erledigt? Was sind Ihre Pläne für das heurige Jahr? Und worauf freuen Sie sich schon am meisten, wenn es um Ihren Garten geht? Plaudern Sie im Forum! (Daniela Herger, 30.3.2023)