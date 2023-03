Der britische Monarch und Königin-Gemahlin Camilla wurden am Brandenburger Tor empfangen. Bundespräsident Steinmeier sprach von einer "großartigen persönlichen Geste"

Die Frankreich-Visite fiel protestbedingt aus, und so kam nun Deutschland zu der Ehre, als erstes Land von König Charles III. und Königin-Gemahlin Camilla besucht zu werden. Dafür vernachlässigte man auch ein bisschen das offizielle Zeremoniell: Normalerweise werden Staatsgäste im Park des Berliner Schlosses Bellevue, dem Amtssitz des deutschen Bundespräsidenten, mit militärischen Ehren empfangen. Dieses Mal aber hielt das geschichtsträchtige Brandenburger Tor als Hintergrundkulisse her, als Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender am Mittwoch die Gäste begrüßten.

VIDEO: Der britische König Charles III. und seine Ehefrau Camilla sind in Berlin gelandet. Das königliche Paar kam am Mittwochnachmittag auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin-Brandenburg an. DER STANDARD

Am Donnerstag empfangen Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey und Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz das königliche Paar. Als erster Monarch überhaupt wird Charles außerdem eine Rede im Bundestag halten. Am Freitag fahren Charles und Camilla dann nach Hamburg, wo der Staatsbesuch am Abend endet. (red, 29.3.2023)

