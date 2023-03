Wartet mit einem Podcast für erschöpfte Eltern auf: Ivana Cucujkic-Panic mit "Mutti Ist Kaputti". Foto: Ivana Cucujkic-Panic

Wien – Das in der Podcastvermarktung aktive Netzwerk Missing Link will seine inhaltliche Vielfalt laut Aussendung mit Eigenproduktionen und Partnerinnen und Partnern forcieren. Den Anfang machte Ende März Eser Akbaba Ende März mit ihrem Podcast "Deutsche Sprache Schwere Sprache". In den beiden ersten Folgen reflektiert Eser gemeinsam mit Justizministerin Alma Zadić und Journalist Karim El-Gawhary über "unbewusste Privilegien, das Gefühl der Zugehörigkeit und die Komplexität der deutschen Sprache".

Im Podcast "1 Gast 2 Seiten" spricht Miriam Labus mir ihren Gästen über deren bekannte als auch deren eher unbekannte Seite. Bisherige Gäste waren Moderatorin Kristina Inhof, Musikerin Ina Regen, Medienmanager Alexander Wrabetz und Musikerin Virginia Ernst.

Investigativ-Podcast

Fragen stellt der Investigativ-Journalist Michael Nikbakhsh im Podcast "Die Dunkelkammer". Inhalte des Investigativ-Podcast seien "kleine Affären, große Skandale und Informationen, die zum Wohl der Beteiligten lieber unentdeckt geblieben wären",

Ebenfalls neu ist der "Hip Hop Austria"-Podcast: Armin Nadjafkhani, David Kizito Winter und Mira Schneidereit blicken auf die heimische Hip Hop-Szene und reden mit ihren Protagonistinnen und Protagonisten.

Abgerundet werden die neuen Formate von Ivana Cucujkic-Panic mit ihrem Podcast "Mutti Ist Kaputti" für erschöpfte Eltern: "Mit Anekdoten und schmerzbefreiten Beispielen aus ihrem persönlichen Familienleben möchte Ivana anderen Müttern und Vätern auf die Schulter klopfen: Hey, so schlecht macht ihr das eh nicht!", heißt es in der Aussendung. (red, 29.3.2023)