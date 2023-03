Ciudad Juárez Trauer nach Brand in mexikanischer Abschiebe-Haftanstalt

Der Brand am Dienstag kostete 38 Geflüchtete in Ciudad Juárez das Leben. In der nordmexikanischen Stadt herrschen Trauer und Entsetzen bei den Migrantinnen und Migranten. Laut Präsident Andrés Manuel López Obrador legten Insassen der Einrichtung das Feuer selbst, um gegen ihre geplante Abschiebung zu protestieren