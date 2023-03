Eröffnung von Marc O'Polo Denim

Da, wo sich zuvor am Trattnerhof das Geschäft von Marc O'Polo befand, werden nun Produkte von Marc O'Polo Denim verkauft. Die Marke will eine jüngere Kundschaft erreichen.

Trattnerhof 1, 1010 Wien

Pop-up des französischen Labels Sézane

Das französische Label Sézane hat am Bauernmarkt 1 eine Pop-up-Boutique eröffnet. Erhältlich sind Mode-, Schuh-, Schmuck- und Accessoires-Kollektionen für das Frühjahr.

Bauernmarkt 1, 1010 Wien

Pop-up von Ecoalf bei Turek

Das nachhaltige Modelabel Ecoalf hat zusammen mit dem Wiener Multilabelstore Turek einen Pop-up-Store im ersten Bezirk in Wien eröffnet, die Mode des nachhaltigen Labels wird es dort noch bis August geben.

Rotenturmstraße 14, 1010 Wien

Concept Store "Nachbarin Vienna" schließt

Am 14. April schließt der Concept-Store Nachbarin seine Pforten: Bis dahin findet ein Räumungsverkauf statt. Mode von Marken wie Chalayan, Veronique Leroy, Arthur Arbesser und anderen wird um 50 Prozent reduziert angeboten.

Gumpendorfer Straße 17, 1060 Wien

Pop-up La Katz bei Mühlbauer

Noch bis zum 30. März laden La-Katz-Gründerin Laura Sänger und Klaus Mühlbauer in die Pop-up-Boutique in der Seilergasse 10 im ersten Bezirk in Wien ein. Zum zweiten Mal haben die beiden ein gemustertes Hutmodell entworfen.

Website

