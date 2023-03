Am Schluss ist alles ganz schnell gegangen. In den Tagen bevor die Credit Suisse in einer Nacht-und-Nebel-Aktion der UBS umgehängt wurde, haben Kunden die Bank regelrecht gestürmt. Sie holten täglich mehr als zehn Milliarden Euro von der Bank ab. Um den Run zu stoppen, sah sich die Schweizer Aufsicht zum Handeln veranlasst. Bei der Silicon Valley Bank wenige Tage zuvor war es ähnlich: Nachdem das Vertrauen in die Bank weg gewesen war und Anleger ihr Geld geholt hatten, kollabierte das Institut.

Die Schockwellen erfassten Märkte in Europa wie in Asien, in Deutschland sackten unter anderem die Deutsche-Bank-Aktien ab, inzwischen haben sie sich etwas erholt.

Aber womit haben wir es zu tun: Bahnt sich hier eine neue Bankenkrise an mit der neuerlichen Pleite von Instituten und der Notrettung durch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wie schon beim Crash 2008/2009? Oder sind die beiden kollabierten Banken Einzelfälle und stehen eher für schlechtes Risikomanagement? Bei der Credit Suisse existiert etwa eine lange Liste an schwindligen Geschäften, die zu Milliardenverlusten führten.

Rund um dieses Thema geht es diese Woche beim Videotalk "STANDARD mitreden".

Diskutieren Sie mit

Mit dabei: die Bankenexpertin Elisabeth Springler von der Fachhochschule des BFI, wo sie den Studiengang für Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung leitet; der frühere Chefökonom der Deutschen Bank, Thomas Mayer, Unterstützer des Vollgeld-Systems. Er fordert, der Geldschöpfung durch die Banken einen Riegel vorzuschieben. Andreas Grünbichler, langjährige Chef der Finanzmarktaufsicht (FMA) und Honorarprofessor an der Uni Wien, und schließlich die Analystin Monika Rosen.

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit! Stellen Sie Ihre Fragen hier im Forum oder schreiben Sie, wie Sie die Turbulenzen im Bankensektor bewerten. Die besten Postings wollen wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung am Sonntag. Moderation: András Szigetvari. (29.3.2023)