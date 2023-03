Man habe die Hasskommentare an den Verein Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit übergeben. Foto: Kärntner Messen

Wien/Klagenfurt – Die Muslimische Jugend Österreich (MJÖ) meldet nach einer Veranstaltung zum Fastenbrechen in Kärnten zahlreiche Hasskommentare auf sozialen Plattformen wie etwa Facebook oder Instagram. "Die Hasskommentare, die wir anlässlich unseres Iftars in Kärnten erhalten haben, haben wir bereits an Zara und die Dokustelle übergeben und besprechen weiterfolgende Schritte", sagte Bundesvorsitzender Adis Serifovic am Mittwoch in einer Aussendung.

Die muslimische Jugend Kärnten hatte am Samstag zum sogenannten Iftar in der Klagenfurter Messe geladen. Gekommen waren hunderte Gäste verschiedener Glaubensrichtungen.

Seit mehreren Jahren sehe man sich mit einem antimuslimischen Diskurs in Politik und Medien konfrontiert, so Serifovic. Dem gelte es entgegenzutreten. Rassismus müsse eine klare Absage erteilt und rassistische Vorfälle gemeldet werden. (APA, red, 29.3.2023)