Der Wahlkampf um den roten Vorsitz hat begonnen. Zumindest der Bürgermeister Traiskirchens, Andreas Babler, wirbt bereits um die Stimmen der Basis. Das muss er auch – neben der aktuellen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeschef Hans Peter Doskozil ist Babler der Underdog. "Ich brauche euch jetzt", twittert er und erklärt seinen Followern, wie man ihn auf seinem Weg zum Chefsessel nun unterstützen kann: "Zeigen wir, dass wir viele sind." Und die ersten Unterstützerinnen und Supporter wagen sich bereits aus der Deckung – mit Innsbrucks Stadtparteichef Benjamin Plach erklärte einer der ersten Funktionäre, für Babler zu stimmen.

Wie viele Leute sollen am Parteitag kandidieren? Foto: APA / Michael Gruber

Der Bürgermeister kämpft aber nicht nur um Unterstützungserklärungen für seine Kandidatur. Babler braucht Backup und muss bekannter werden. In sozialen Medien teilt er Bilder von sich: inmitten von Menschenmengen, beim Händeschütteln, im Gespräch. In Videos legt er seine Motivation offen, warum er findet, er sei der Richtige, um die Sozialdemokratie an- und in die Nationalratswahl zu führen.

Mit seiner Kandidatur bringt Babler das ganze Prozedere der Vorsitzfindung ins Wanken: Eigentlich hatten sich Rendi-Wagner und Doskozil, als sie noch zu zweit im Ring standen, darauf geeinigt, dass nur der oder die Erste auch auf dem Sonderparteitag kandidiert.

Absolute rückt in die Ferne

Doch je mehr Stimmen Babler gewinnen kann, desto unwahrscheinlicher wird es, dass eine Person mehr als 50 Prozent der Mitglieder, die an der Befragung teilnehmen, überzeugen kann.

Darum wird nun bereits über den nächsten Schritt diskutiert – den anstehenden Sonderparteitag am 3. Juni. Und über die Frage, wie das Mitgliedervotum überhaupt zu bewerten ist: nur als "Stimmungsbild", wie die Genossinnen und Genossen ticken, oder doch als Vorwahl, die von den rund 650 Delegierten lediglich bestätigt werden soll, weil es die Statuten eben so vorsehen.

Doch was spricht dafür, dass man der Entscheidung der Mitgliederbefragung folgt? Was spricht für eine Stichwahl auf dem Parteitag und was dagegen?