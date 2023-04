Seit mehr als 15 Jahren wird um den Neubau des Management Center Innsbruck (MCI) gestritten. Nun scheint ein Ende des Hochschul-Hürdenlaufs zumindest in Sicht

Das Management Center Innsbruck (MCI) hat schon seit geraumer Zeit ein Platzproblem. Die 3634 Studierenden verteilen sich derzeit auf mehrere Standorte in der Stadt. Seit mehr als 15 Jahren wird um einen Neubau gerungen. Verhandelt wurde über alles: den Standort, die Kosten, die Größe und die Projektvergabe. Und überall schien der Wurm drin. Nun, da die Tiroler Nachwahl-Wellen geglättet sind, ist aber wieder Bewegung in die Sache gekommen und ein Ende des langwierigen Hochschulhickhacks ist in Sicht. Land, Stadt und MCI hoffen auf einen Spatenstich im Dezember.

Der Entwurf des dänischen Architekturbüros sieht ein großzügiges Gebäude für die MCI-Studierenden vor. Das Land will den Entwurf aller Voraussicht nach um ein Stockwerk kürzen. Henning Larsen/APA

Im Februar brachte die Opposition ihren Unmut in 22 Fragen verpackt auf das Parkett des Hohen Tiroler Landtags und forderte in einer dringlichen Anfrage Antworten zum Projekt. Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ), seines Zeichens auch Hochbaureferent, stand Rede und Antwort und lud Mitte März erstmals alle Projektpartner zur Jurysitzung, um über den überarbeiteten Entwurf für den Neubau zu diskutieren.

Erneutes Treffen im April

Eine Entscheidung wurde jedoch vertagt. Die von den Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmern geäußerten Kritikpunkte flössen nun in den überarbeiteten Entwurf ein, war aus dem Büro des Landeshauptmannstellvertreters zu hören. Im Laufe des Monats April soll zu einem weiteren Treffen geladen werden. Wann die endgültige überarbeitete Planung samt Kostenschätzung vorliegen soll, wurde dem STANDARD auf Nachfrage nicht beantwortet.

Es wird möglicherweise noch teurer...



Die 2019 auf 135 Millionen Euro geschätzten Gesamtkosten dürften wohl nicht halten. Dornauer ging zuletzt – einen Spatenstich Ende dieses Jahres vorausgesetzt – gegenüber der Tiroler Tageszeitung von valorisierten Kosten in der Größenordnung von 150 bis 155 Millionen Euro aus. Sollte der Baustart sich weiter verzögern, so könnte es noch teurer werden.

Ursprünglich wurden für den Neubau 80 Millionen Euro veranschlagt. Bis 2018 bekannt wurde, dass der Bau nach den Entwürfen eines Wiener Architektenbüros statt der kolportierten 80, nun wohl 135 Millionen Euro kosten dürfte. Das Land setzte dem damaligen Kostenschlamassel just mit einer Neuausschreibung ein Ende. Das führte zu einem Rechtsstreit mit den Wettbewerbsgewinnern. Die höheren Kosten wurden damit argumentiert, dass von Beginn an falsch kalkuliert worden sei. Man warf den Verantwortlichen Eigeninteressen vor.

Im Zuge des neuen Vergabeverfahrens wurde dann die Arge Porr/Ortner als Totalunternehmer beauftragt. Aus dem im April 2021 neu ausgeschriebenen Architekturwettbewerb ging das skandinavische Büro Henning Larsen siegreich hervor. Dieses sah ursprünglich eine Kubatur von 126.000 Kubik- und einer Nutzfläche von 15.300 Quadratmetern vor.

Der Entwurf sah ursprünglich eine Kubatur von 126.000 Kubik- und einer Nutzfläche von 15.300 Quadratmetern vor. Die Nutzfläche soll gleich bleiben. Henning Larsen/APA

...und kleiner, aber die Nutzfläche bleibt gleich

Um eine Kostenexplosion abzuwenden, will das Land als Geldgeber den Siegerentwurf nun offenbar um ein ganzes Stockwerk kürzen. Der fünfte Stock sei "zur Erfüllung des Raum- und Funktionsprogramms" nicht erforderlich, wird auf Nachfrage argumentiert."Knapp bemessen, aber machbar", kommentiert MCI-Rektor Andreas Altmann die Nutzfläche gegenüber dem STANDARD.

Um die Sache noch zu verkomplizieren: Ohne Zutun der Stadt Innsbruck kann der Neubau nicht umgesetzt werden. Sie würde für den Neubau kostenlos das Grundstück zur Verfügung stellen, muss dafür dem Bund aber eine Baurechtsablöse zahlen, die sich inzwischen auf bis zu elf Millionen Euro beläuft, wie eine Sprecherin des Bürgermeisters dem STANDARD mitteilt.

Auch deshalb verlange der Gemeinderat "ein Gebäude in hoher architektonischer Qualität mit entsprechend hochwertigen Innenräumen sowie einem ansprechenden Umfeld". Man solle sich von der Fixierung auf eine Zahl lösen und stattdessen auf die Qualität eines Bildungsgebäudes für die nächsten 100 Jahre achten, empfiehlt Bürgermeister Georg Willi. (Maria Retter, 17.4.2023)