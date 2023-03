Vom "Kurier" veröffentlichte Aufnahmen vom Februar legen einen Überbelag in der Unfallchirurgie am Wiener Allgemeinen Krankenhaus nahe

Laut AKH kommen Unterbringungen von Patientinnen und Patienten auf dem Boden nur in Ausnahmefällen vor. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Am Mittwoch veröffentlichte der "Kurier" ihm zugespielte Aufnahmen aus der Uniklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AKH). Darauf sind Patienten abgelichtet, die in Gangbetten untergebracht sind. Hinzu kommt die Aufnahme einer Patientin, die auf einer Matratze am Boden liegt. Die Bilder seien in der Nacht vom 13. auf 14. Februar entstanden.

Das AKH betonte laut "Kurier", dass eine Unterbringung am Boden auf dieser Station nur in Ausnahmefällen und in Absprache mit den Angehörigen vorkomme. In besagter Nacht seien 29 statt der vorgesehenen 28 Patienten zu versorgen gewesen. Bei der Unterbringung am Boden gehe es darum zu verhindern, dass Patienten, die nach Unfällen verwirrt oder unruhig sind, aus dem Bett fallen, hieß es in einer Mitteilung des AKH, die der "Kurier" zitierte.

Es handle sich um das gelindeste Mittel zur Abwehr von Fremd- und Selbstgefährdung. Bei einer Unterbringung im Zimmer sei keine "lückenlose Beobachtung der unruhigen Patienten durch das Pflegepersonal möglich", wird eine Sprecherin des AKH zitiert. (wisa, 29.3.2023)