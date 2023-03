Quentin Tarantino möchte bald in Rente gehen. Foto: AFP

US-Regisseur Quentin Tarantino will voraussichtlich im Herbst seinen zehnten Film drehen. Er soll auch der letzte Film seiner Karriere sein. "Ich habe das Drehbuch gerade fertiggestellt", sagte der 60-jährige Regisseur von Filmen wie Kill Bill oder Pulp Fiction am Mittwoch in Paris. "Ich glaube, wir werden wahrscheinlich im Herbst drehen", fügte er hinzu.

Tarantino hat schon mehrfach angekündigt, dass er sich nach zehn Filmen zur Ruhe setzen wolle – wobei die zwei Teile von Kill Bill als eine Arbeit gezählt werden. Der neue Film, der The Movie Critic heißen soll, wird im Jahr 1977 angesiedelt sein. Tarantino wies Gerüchte zurück, dass es in dem Film um die von ihm verehrte, 2001 gestorbene und damals äußerst einflussreiche New Yorker Filmkritikerin Pauline Kael gehe. Er betonte, das Drehbuch handle nicht von einem speziellen Journalisten oder einer konkreten Kinoliebhaberin.

Möglicherweise basiert das Drehbuch auf Tarantinos im November 2022 bei Kiepenheuer & Witsch auf Deutsch erschienenen Jugenderinnerungen, Drehbuchanalysen und Fanboy-Filmkritiken Cinema Speculation: Die Filme meines Lebens.

Zu den wesentlichen Einflüssen bezüglich seines eigenen Schaffens zählen laut dem äußerst empfehlenswerten und kurzweilig zu lesenden Buch mit zahlreichen Anregungen zum illegalen Download unter anderem vergessene (oder heute etwas schief beäugte) Meisterwerke wie Rolling Thunder (Der Mann mit der Stahlkralle), Taxi Driver, Death Wish (Ein Mann sieht Rot), Rocky oder Dirty Harry. Die katholische Filmkommission hätte Klein-Quentin damals als Teenager jedenfalls nicht ins Kino gelassen. Mutter Tarantino war bezüglich Peng-Peng und Blutsuppe auf der Leinwand tolerant. Im Kino hört dich niemand quengeln. (APA, schach, 30. 3. 2023)