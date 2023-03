Nicole Heesters kehrt zum "Jedermann" zurück. Foto: imago

Nicole Heesters (86) wird bei den diesjährigen Salzburger Festspielen im "Jedermann" mitwirken. Die ehemalige Buhlschaft kehrt als "Jedermanns" Mutter auf den Domplatz zurück. Für diese Rolle war Cornelia Froboess im Programm 2023 angekündigt. Aufgrund eines Trauerfalls im engsten Familienkreis habe sich Froboess mit großem Bedauern dazu veranlasst gesehen, die Rolle zurückzulegen, informierte das Festival am Donnerstag in einer Aussendung.

Heesters spielte 1973 die Buhlschaft an der Seite von Curd Jürgens. Sie war bereits 1955 bei den Salzburger Festspielen als Sophie in Schillers "Kabale und Liebe" zu sehen, 1960 als Isabel in Calderon de la Barcas "Dame Kobold" sowie 1979 als Genia in Arthur Schnitzlers "Das weite Land".

Die deutsche Schauspielerin absolvierte ihre Ausbildung am Wiener Max-Reinhardt-Seminar und ist seit Jahrzehnten auf den großen deutschsprachigen Bühnen präsent. Sie wirkte auch in zahlreichen TV- und Kinofilmen mit. Im Jahr 2014 wurde sie mit dem Nestroypreis als beste Schauspielerin ausgezeichnet. 2021 erhielt sie den Theaterpreis "Der Faust" für ihr Lebenswerk. (APA, 30. 3. 2023)