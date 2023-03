Netflix will die eigene Spielplattform auch auf Smart-TVs bringen und arbeitet wohl an einem Streaming-Service für Games. Das Smartphone dient als Controller

Netflix will seine Spieleangebot auch auf Fernseher erweitern. Foto: IMAGO/NurPhoto, Porzicky

Der Videospielservice von Netflix hatte keine guten Start, um es vorsichtig auszudrücken. Nur etwa ein Prozent aller Abonnenten des Streamingdienstes nutzen das Gaming-Angebot. Das soll sich nun ändern: Konnte man die Spiele bislang nur in der eigenen Netflix-App genießen, sollen sie es in Zukunft auch auf die Smart-TVs der Kundinnen und Kunden schaffen.

Ein in der Netflix-App versteckter Code enthält Hinweise auf Spiele, die auf Fernsehern gespielt werden können. Aber nicht nur das: Der Codeschnipsel erwähnt auch die Verwendung von Smartphones als Controller für Videospiele. "Für ein Spiel auf deinem Fernseher brauchst du einen Controller. Willst du dieses Telefon als Spielcontroller verwenden?", heißt es in dem geleakten Material. Der Code wurde von dem App-Entwickler Steve Moser entdeckt, der die Ergebnisse mit Bloomberg News teilte.

Kundenbindung per Videogame

Netflix hat sein Spieleangebot für iPhones, iPads und Android-Geräte im Jahr 2021 gestartet und Titel wie "Stranger Things 3: The Game" veröffentlicht. Die Idee ist, Netflix-Sendungen und -Filme mit passenden Spielen zu ergänzen und so die Kunden an den Streamingdienst zu binden. Netflix hat bereits angedeutet, dass sich das Unternehmen stärker im Games-Bereich engagieren will und an einem Cloud-Gaming-Service arbeitet. Einen konkreten Zeitplan gibt es aber nicht.

Netflix selbst gab zu den aktuellen Plänen keine Stellungnahmen ab. In der Vergangenheit wurden die Zukunftspläne des Unternehmens immer wieder unfreiwillig über die App geleakt. So gab der Code Auskunft über kommende Filme und Serien, Werbekampagnen oder Preiserhöhungen.

Nicht einmal ein Prozent nutzt das Angebot

Laut Apptopia wurden die Handyspiele von Netflix weltweit 23,3 Millionen Mal heruntergeladen. Laut Schätzungen sollen sich 1,7 Millionen Menschen täglich mit den Spielen beschäftigen, das sind weniger als ein Prozent der 221 Millionen Abonnenten von Netflix. Netflix Games ist im regulären Abo-Angebot des Streaminganbieters enthalten. (pez, 30.3.2023)