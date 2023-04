Klassiker wie "The Walking Dead" oder neuere Releases wie "The Last of Us" sorgen für spannende Serienstunden. Was halten Sie davon?

Sie sehen verwest aus, schleppen sich durch düstere Szenerien und geben gutturale Laute von sich, die Lebenden das Blut in den Adern gefrieren lassen: Zombies sind die Stars in so mancher fesselnden TV-Serie. Einer der jüngsten Genre-Neuzugänge heißt "The Last of Us" und basiert auf einem gleichnamigen Videospiel, in dem ebenfalls an Blutrünstigkeit kein Mangel herrschte.

Pedro Pascal als Joel Miller und Bella Ramsey als Ellie in "The Last of Us". Foto: AP

Zombieserien: Einige Genre-Highlights

Der Plot von "The Last of Us" ist rasch umrissen: In einem dystopischen Amerika ist eine Pilzepidemie ausgebrochen, deren Opfer sich in Zombies verwandeln, die praktisch ferngesteuert danach trachten, weitere Menschen mit dem Virus anzustecken. Im Zentrum der Handlung steht Joel Miller, ein Schmuggler, der Teenagerin Ellie möglichst unauffällig aus einer gesicherten Quarantänezone unversehrt zu einem anderen Standort bringen muss – auch wenn verschiedenste Widersacher sich ihnen in den Weg stellen.

Die Resonanz war äußerst positiv: "The Last of Us", in Österreich auf Sky zu sehen, begeisterte bislang ein Millionenpublikum – eine zweite Staffel wurde bereits angekündigt. Die Serie scheint die Erwartungen all jener, die bereits das Videospiel kannten, nicht enttäuscht zu haben und hat zugleich Zuseherinnen und Zuseher begeistern können, die mit Gaming gar nichts am Hut haben. Der Vergleich mit einer anderen äußerst populären Zombie-Serie liegt nahe: "The Walking Dead", die zwischen 2010 und 2022 elf Staffeln lang die Fans in ihren Bann zog.

Abseits dieser beiden Genre-Highlights gibt es noch einige andere Serien, in denen die Untoten den Ton angeben: etwa die französische Mystery-Serie "The Returned" über ein idyllisches Bergdorf, in das plötzlich verstorbene Menschen zu ihren Familien zurückkehren. Zu erwähnen wäre auch die britische Drama-Zombieserie "In the Flesh", die sich darum dreht, dass die Regierung versucht, Untote zu rehabilitieren und wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Und aus den USA kam etwa die Horrorserie "iZombie", in der eine Medizinstudentin zum Zombie mutiert und Gehirne verspeisen muss, um wieder menschliche Züge anzunehmen – wobei sie allerdings notgedrungen auch die Erinnerungen ihrer Opfer verinnerlicht.

Sind Sie ein Zombieserien-Fan?

Was halten Sie von den genannten Serien? Gibt es andere, die Sie eher begeistern oder überzeugen konnten? Was gefällt Ihnen an dem Genre? Und haben Sie sich schon einmal überlegt, wie Sie in einer Zombie-Apokalypse zurechtkommen würden? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 3.4.2023)